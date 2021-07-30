大陸環球網30日報導，大陸這輪以南京為中心、波及大陸多地的疫情備受關注，Delta變異毒株傳播力之強、速度之快超越民眾認知，對於大陸國產疫苗面對變異毒株的效力問題，來自大陸中國國藥集團中國生物、科興生物、智飛生物等主要新冠疫苗廠商負責人，相繼回應，他們的疫苗對Delta等變異株依然有保護效力。民眾除了「應種盡種」，也要做好要各項防疫措施。

報導稱，自20日首次通報陽性病例以來，大陸出現涉及南京祿口機場疫情傳播鏈的感染者，已逾200例。絕大部分病例都已接種疫苗，令人對疫苗產生疑慮。

大陸外交部國際經濟司29日晚間，主辦新冠疫苗合作企業對話會，國藥中生董事長楊曉明稱，在實驗室中，透過將已接種中國生物新冠滅活疫苗人群的血清，與多個新冠病毒變異株進行交叉中和實驗後發現，中國生物新冠疫苗對包括德爾塔株在內的4種典型變異株都能實現交叉中和。換句話說，中國生物新冠疫苗仍能提供有效保護。

斯里蘭卡一家研究機構20日發布，一份針對中國生物新冠疫苗有效性的真實世界保護力研究報告，顯示該疫苗，對於目前流行的變異株德爾塔毒株和Beta毒株抗體水準與自然感染形成免疫後的水準相似，與最先在中國流行的新冠病毒毒株相比，疫苗接種者對德爾塔毒株的抗體滴度只下降了1.38倍，中國生物新冠疫苗對於德爾塔株仍具有較好的保護效力。

科興生物商務長楊光也說，科興目前已經獲得德爾塔、貝塔和Gamma株的樣本，通過將接種科興疫苗的受試者血清與不同病毒株進行中和試驗，看到了顯著效果。

楊光補充稱，科興疫苗在拉美地區已得到大規模使用，智利發表的大規模真實世界研究表明，科興疫苗在伽馬株流行的地區是有明顯保護作用的，而科興在對德爾塔株的血清中和抗體研究中，也看到了與伽馬株類似的試驗結果。

智飛龍科馬公司生產的重組蛋白新冠疫苗已在大陸使用超過1.5億劑次，且出口至烏茲別克斯坦等國。智飛生物公司副董事長蔣凌峰說，雖然相比原始毒株，智飛疫苗對德爾塔等變異株的保護效力有一定程度下降，但差異很小。從實驗室資料看，疫苗對德爾塔變異株的保護效果還是值得期待的。

楊曉明稱，「中國生物」一直密切觀察新冠病毒變異情況，也會及時針對病毒變異在疫苗研發以及生產供應進行策略上的調整。中國生物針對南非發現變異株的滅活疫苗研發正在進行中，目前處於動物實驗階段。針對德爾塔變異株的滅活疫苗也在開發中。在其他技術路線上，針對變異株的重組蛋白疫苗、mRNA疫苗研發也都在進行中。

科興方面也在針對德爾塔等變異株進行疫苗的生產和研究。楊光表示，目前實驗室正在用不同毒株進行研究，目前還處於相比較早期階段。至於未來是否會生產多聯或多價新冠疫苗，存在相關的研發空間。

在關注變異株對疫苗效力影響的同時，一些在半年前甚至更早時間接種疫苗的民眾關心，是否需要進行加強針接種。

楊曉明回應，國藥中生疫苗從臨床試驗、緊急使用到附條件上市的免疫程序都是2針。在三期臨床試驗中已經包括了3針免疫程序的受試組，目前正在觀察加強免疫的持久性和抗體水準，相關資料還未出爐。

科興近期公布的二期臨床試驗中期結果顯示，盡管受試者在接種兩劑疫苗6個月後中和抗體水準下降，但兩劑疫苗免疫程序產生了良好的免疫記憶，接種第3劑後能夠迅速誘導強烈的免疫反應。接種第3劑後28天中和抗體滴度比第2劑後28天中和抗體滴度增加了3-5倍，且第3劑與第2劑間隔時間越長，增長倍數越高。

楊光認為，這一研究結果十分喜人。但加強針應具體如何應用，需要結合不同國家不同的流行情況和前兩針的覆蓋率考量。從企業和一些研究者的角度看，還是要先達到前兩針疫苗一定的覆蓋率，再考慮接種第3針。

楊曉明呼籲民眾「應接盡接」，臨床試驗和大人群使用效果顯示，國藥中生的疫苗具有良好的安全性，有效性也經過了大量人群使用驗證。不接種疫苗，自身所需要承受的風險肯定更高，接種了疫苗就會大幅度的降低感染和轉為重症的風險。