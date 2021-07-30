簡便雷射儀器可隨隊使用，直接在場館、醫務室處理選手過度使用或急性損傷的肌腱炎。（高雄長庚提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄長庚中醫部雷射針灸（laser acupuncture）無痛、便利，也是台灣柔道好手楊勇緯拿下2020東京奧運男子柔道60公斤級銀牌的秘密武器。有別於傳統針灸，雷射針灸能加速傷口的癒合，更能廣泛應用在各種疾病。

高長2017年1月成立雷射針灸中心，藉由全方位、最完整的各種雷射針灸治療儀，提供給有需求的病患使用，同時將豐富的臨床治療經驗總結，在各大醫學專業期刊發表關於美容、減重、戒菸、毒品成癮、乾眼症、術後腸阻塞等方面的實證研究論文，供全世界醫學人員參考並應用。

2017年台北世大運賽前，楊勇緯就透過該技術治療因賽受傷的手肘，透過雷射針灸舒緩手肘周圍肌肉，改善部位疼痛及關節活動度。

高雄長庚中醫部蔡明諺部長表示，1970年歐洲已發展低能量雷射治療，雷射針灸融合傳統中醫與現代醫學，利用波長0.6至1.0μm的低強度雷射照射在穴位，進而調節粒線體合成能量的效率，啟動內分泌調節，達到抗發炎、增進血液循環的功效，能加速傷口的癒合，更可治療過敏性鼻炎等各種內科疾病，更能運用在運動醫學，幫助專業運動員獲取佳績。

中華隊隊醫、高長中醫部醫師郭純恩強調，雷射針灸不會產生熱能及痛感，也不會影響選手的肌力，簡便雷射儀器可隨隊使用，在場館、醫務室處理選手過度使用或急性損傷的肌腱炎、拉傷等狀況，更是選手比賽前後疲勞恢復、減緩疼痛的利器。

長庚醫療團隊希望藉由雷射針灸治療中心為平台，以運動員為核心，整合各項運動醫學專家，透過專業、全面、安心的傷害預防與治療，搭配復健治療與運動訓練，幫助選手到世界各大運動賽事為台灣爭取榮耀。