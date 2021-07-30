高雄40歲的高姓女子29日晚間到超商購物，正好遇到執行ATM巡守勤務的員警，高女頓時露出驚慌神情，警方察覺有異，以為高女是車手，因此上前盤查，未料，高女主動翻動包包想證明清白時，被眼尖員警發現毒品咖啡包，高女遭逮後大嘆「早知道就不要到超商買東西了」。

高市警苓雅分局成功路派出所員警29日晚間8時40分到新光路某超商執行ATM巡守勤務時，發現高女走路搖搖晃晃，且見到警方後神色有異，頻頻注視員警的一舉一動，警方認為高女形跡可疑，便立即趨前盤查。

盤查的過程中，高女神情緊張，警方詢問是否攜帶違禁品時，高女更以異常高分貝的語氣不斷向警方表示「怎麼可能、沒有啦、不可能」等語，並表示自己只是到超商購物，為了證明自己沒有攜帶違禁物，還特意翻動包包內的物品給警方查看。

但在高女主動翻動包包內的物品時，眼尖員警突然發現包包內部藏有3包可疑的黑色咖啡包，經警方詢問後，高女發現自己不小心露餡，眼看無法躲避警方查緝，才坦承自己持有毒品咖啡包，警方也立即將高女帶返派出所所偵辦。

警方在高女的包包內共計查扣3包毒品咖啡包（含袋總重16.8公克），經檢驗呈二級毒品安非他命陽性反應，高女也向警方坦承，毒品咖啡包是自己使用的，並無奈大嘆「早知道就不要出來超商買東西了！」。全案經訊問後，以違反毒品危害防制條例，將高女移送偵辦。