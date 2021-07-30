【旅奇傳媒/編譯-張子凌】被蔥鬱綠意包圍的佐賀縣，不只擁有多項指標性的人氣景點，更有不少被日本農林水產省選為「日本百選梯田」的梯田絕景。層層相疊的梯田景致，每個時期各有它的美，春有水鏡倒影、夏有綠色稻浪、秋有黃金稻穗海，讓大批觀光客、攝影愛好者趨之若鶩。只要把握好各地的引水、收割期，就能輕鬆拍出理想的桌布美照。快將下列5座日本百選梯田收下來，疫情過後一起走出都市水泥叢林，玩出佐賀新花樣！

▌唐津市 蕨野梯田

浪漫爆表的心形景點「蕨野梯田」，位在相知町南端、八幡岳北側斜面，是第一座獲選日本「國家重要文化景觀」的梯田。36公頃大的腹地中，約有700塊稻田呈扇狀向外延伸，當中還藏有愛心形狀的水田。而讓水田成階的石砌地景亦不容忽視，高達8.5公尺石堆壁面，號稱日本第一高，從低處抬頭望，宛如一座山城秘境。

（圖／元氣佐賀 提供）

▌唐津市 大浦梯田

以日本名僧弘法大師大讚的絕美群島「伊呂波島」為背景、由上千片稻田排列而成的大浦梯田，坐落於唐津市肥前町，占地約30公頃大。這裡不但是欣賞晚霞的絕佳地點，秋季還能看到鮮紅彼岸花點綴在梯田周圍的鄉間風景，美得令人屏息！

▌小城市 江里山梯田

小城市北部的隱世秘境「江里山梯田」，為獲選日本全國農村景觀百選的佐賀縣遺產。標高250公尺的山坡上約有600塊水田，梯田面積約16公頃。9月下旬起，艷紅如火的彼岸花會在田間小徑逐漸盛開，形成金黃稻穗和彼岸花共演的田園風景。期間當地還會舉辦「江里山彼岸花祭」，賞花之餘，也能購買在地農產品、欣賞太鼓表演等，場面熱鬧滾滾！

（圖／元氣佐賀 提供）

▌玄海町 濱野浦梯田

被譽為戀人聖地的濱野浦梯田，面向玄界灘，11.5公頃大的梯田中，共有283片大小水田如階梯般層層堆疊向上。不僅4、5月能欣賞落日染橘水田、大海的唯美絕景，夏季的稻海美景亦讓人嘆為觀止。另外，梯田上方的觀景台還有一座戀人之鐘，相信在浪漫氛圍的加持下，絕對能讓告白成功率倍增！

（圖／元氣佐賀 提供）

▌有田町 岳之梯田

有田不只有有田燒，美景更是數不盡！有田町西北部國見山麓的岳之梯田，海拔約400公尺，由570片水田組成，是拍攝日出、雲海的好地方。曾在評估環境、生物的水田調查中獲得「水田環境調查鑑定地 特A」的高評價，豐饒的生態環境中誕生的梯田米更是一絕！此外，往年秋季還會舉辦梯田T恤藝術展，上百件印有插畫、照片的白色T恤高掛在田中隨風搖曳，搭配田間的向日葵花海，宛如大自然的美術館，美不勝收！

（圖／元氣佐賀 提供）

（圖／元氣佐賀 提供）

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