我國桌球好手林昀儒昨天（29）在東京奧運與大陸球王樊振東鏖戰7局惜敗，卻表現優異也打出史詩級戰役，不過因林曾去大陸移地訓練，掀起政治口水。民進黨立法院民進黨團今表示，參加國際賽事的運動選手，都有移地計畫，「但這不表示是由他們（大陸）來培養」。

民進黨立院黨團今舉行記者會，被問到林昀儒移地大陸訓練引發政治風波；民進黨團幹事長劉世芳指出，網路上的酸言酸語，全台灣民眾要學習國家隊奧運國手，提高心理素質，「在我國運動選手心理素質這麼高的狀況下，為他加油、打氣，希望他今天可以為國爭光」。

黨團書記長羅致政表示，國手就是代表台灣、是台灣之光，國家訓練中心雖然扮演重要角色，但為了讓選手能承受國際壓力、知己知彼，會到世界各地、包含中國，接受訓練與訓練，相信在運動界很普遍，「他們就是國手」。

桌球好手林昀儒、鄭怡靜傳出曾與中國國家隊一起訓練，被質疑不是台灣所栽培選手，林爸爸深夜跳出來在臉書澄清，並感謝體育署與民間企業協助。