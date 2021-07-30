1名獨居在萬華1處民宅的男子28日被目睹跳下新北市華江橋疑似輕生，因當天河水湍急，警消整整搜救2天才發現男子遺體；確認男子身分為戶籍在高雄，與妻子離婚後獨自北上居住；警方連絡男子高雄的親屬，對方卻臨時反悔不願北上認屍，目前遺體仍被暫存，警方將持續調查輕生原因。

新北市板橋區華江橋28日下午3時20分許，有民眾行經橋時，驚見1名男子攀越護欄跳下，立即向警、消報案，因當時下過一場大雨，河水變渾濁能見度差，搜救工作一度受阻，搜尋2天後在29日上午重新發現已死亡的男子，男子遺體經2日浸泡河水已明顯腫脹，警方根據男子身上的證件確認身分後聯絡家屬，但據悉家屬均不願北上認屍。

轄區海山警分局員警則是在現場發現疑似該名男子的機車及皮夾，皮夾內證件為54年次許姓男子所有，戶籍在高雄，但男子目前在萬華區租屋獨居；警方日前已聯繫其高雄的親屬，原本已約好認屍時間，但對方卻又臨時反悔，導致遺體目前仍被安置、屬無人認領狀態。

目前警方仍在釐清男子輕生原因，並會盡快要求家屬前往認屍。

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