由孫協志、王仁甫、許孟哲、「豆花妹」蔡黃汝、峮峮主持的中視《飢餓遊戲》本周回歸外景錄影，製作單位嚴謹防疫，為避免與民眾近距離接觸，特別選在桃園台灣地景花園包場錄影，藝人都盡量保持1公尺的安全距離。主持群對出外景都很期待，但疫情畢竟尚未完全解封，製作人希望大家能安心錄影，「外景遊戲難免會有肢體接觸，為了保持安全距離，在遊戲上也會做調整。」

根據疫情指揮中心規定，演出人員於拍攝前，需附3-7天陰性證明，才能在正式錄影時暫時脫下口罩，其他時間還是須把口罩戴好，盡力防堵防疫破口。孫協志對製作單位相當有信心：「如果到陌生環境去買東西我反而會害怕，但我們團隊該做的都有做，主持群、來賓們都有做PCR，工作人員也都做過快篩確認陰性，所以不會特別覺得怎麼樣。」

每次錄影前都要做PCR，許孟哲坦言等待結果的過程最折磨：「我會幻想，如果陽性的燈亮了，我要怎麼去面對這一切，如果確診除了不能工作，還有我的家人們。」而孫協志和王仁甫防疫期間都鮮少出門，對於檢測結果都老神在在。

相隔多時恢復外景，被問到會不會興奮到睡不著？峮峮興奮秒回：「有啊，我昨晚就有點嗨！」原來太久沒出遠門，峮峮表示很像以前畢業旅行的心情。相比峮峮興奮到睡不著，「豆花妹」蔡黃汝則是焦慮到睡不著，透露太習慣待在家，突然間要出外景會反而會緊張，擔心錄影時的表現。

全台瘋奧運，主持群也都有關注賽事，孫協志提到全程看完莊智淵的比賽，「因為這應該是他最後一次穿上中華隊，一個運動員20年都奉獻在球場上、為國家在比賽，光精神就夠讓人敬佩了。」王仁甫則對「舉重女神」郭婞淳的笑容印象極深：「她那個笑容是在國際比賽上比較少看到的，我覺得她是在享受這個比賽的成就感，那個笑容我覺得很珍貴。」身為冰球國手的許孟哲，這次反而想關注籃球比賽，至於會不會想教女兒打冰球，許孟哲說應該會帶她去溜冰，但學不學要看女兒的意願。

《飢餓遊戲》外景重啟錄影，「餓」整企劃也升級。節目去年推出的「鹿港小鎮大富翁」深受好評，製作單位在許多觀眾熱情敲碗後，計畫再推出大富翁2.0版，豐富內容更勝前作，讓飢民們挑戰「環遊世界大富翁」。