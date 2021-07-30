化妝和保養品集團萊雅(L'Oreal)周四指出，由於新冠管制的放寬，美甲髮廊店家開始使用更專業的產品，以及在美國的化妝品銷售帶動下，集團第二季銷售成長加快。

高檔時尚品牌公司近期皆受惠於美國和中國市場的需求，例如LVMH集團的獲利彈升。而在人們開始社交活動和裝扮之際，萊雅也公布類似趨勢。

該法國集團擁有蘭蔻(Lancome)、碧兒泉等專櫃品牌，並且為Armani代工和生產化妝品。萊雅表示，高檔香水的銷售正在成長，多年來苦苦掙扎的化妝品正在復甦。

今年五月方接掌執行執長的Nicolas Hieronimus指出，儘管集團總營收較2019年有所增加，但化妝品和香水尚未回復到2020年以前的水準。

在去年多數地區停止銷售期間，萊雅一直依靠電子商務來接近消費者。

集團第二季扣除匯率和併購因素的總銷售為76億歐元(約90.3億美元)，成長33.5%，表現優於第一季的成長10.2%，也優於瑞士信貸預測的27.5%成長。

Hieronimus表示，今年下半將有更多產品推出。

萊雅今年上半營益率上升到19.7%，增加170個基點。