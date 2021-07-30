國健署已建置試管嬰兒補助諮詢專線02-2558-0900，民眾如有任何試管嬰兒補助方案相關問題，服務時間內隨時提供專業人員解答及主動致電回復。（國健署提供）

衛福部日前公布擴大不孕症治療（試管嬰兒）補助方案，於7月1日上路，截至28日止已有7636對不孕夫妻申請補助資格通過。

國內社會普遍晚婚晚生，越來越多夫妻面臨不孕問題；根據統計，每7對夫妻就有1對有不孕困擾。國民健康署呼籲，夫妻只要一方為我國國籍，且妻子未滿45歲，在沒有任何避孕措施，且有規律性生活經過1年以上仍未懷孕，經醫師診斷需進行試管嬰兒療程者，皆可至全台特約人工生殖機構申請試管嬰兒補助。

國健署說明，不孕夫妻若有試管嬰兒補助的需求並符合補助資格規定，無須奔波寄送紙本資料，全程透過特約人工生殖機構線上申辦與費用申請，省時又便利。目前提供醫療服務的人工生殖機構已從原本19家增加至92家，大幅提升服務可近性。

政策上路近1個月，民眾對方案內容詢問度相當高，國健署已建置試管嬰兒補助諮詢專線（02-2558-0900），開設5線接聽，民眾如有任何試管嬰兒補助方案相關問題，服務時間內隨時提供專業人員解答及主動致電回復。