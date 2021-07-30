「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」近日開放國產「高端疫苗」選項，總統蔡英文28日宣布將施打高端，副總統賴清德則表態願施打另一國產疫苗「聯亞」，新北市議員劉美芳今在議會總質詢問市長侯友宜，支持國產疫苗嗎？會去打高端嗎？第一劑施打AZ的侯友宜說：「我現在不能混打」，但尊重民眾的疫苗選擇權。

侯友宜表示，4月初已打了第一劑AZ，已過了打二劑期間，隨時都可以打，因為太忙，會找時間盡快去施打，強調支持國產疫苗發展，但疫苗發展過程中一定公開透明，並通過科學驗證及專業評估，更重要的是跟國際接軌符合國際標準，贏得民眾信任比較重要，他當初帶頭打AZ，AZ施打率也不高，不希望政治人物帶頭去打就會贏得信任。

劉美芳認為，中央將高端列入疫苗選項之一，只要民眾有勾選高端，因為疫苗不足，最後一定被迫打高端，中央藉此用數據跟人民說大家都願意打高端，事實上這是不得不的選擇。

劉美芳問在這樣的狀況：「市長會鼓勵民眾去施打高端嗎？」侯回應，鼓勵民眾施打疫苗，身體是自己的，對於民眾疫苗選擇權予以尊重。