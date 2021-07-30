宜蘭縣長林姿妙30日上午前往礁溪兆品酒店，瞭解業者開放內用的防疫準備是否周全。（胡健森攝）

經過縣府舉辦兩場與縣內餐飲業者的座談會。宜蘭縣長林姿妙30日上午親自前往礁溪兆品酒店瞭解業者的防疫準備後，確定宜蘭縣將在8月3日縣內的餐飲業者可開放給顧客內用，但縣府也提醒，一旦違反防疫規定，縣府將會依照傳染病防治法做出裁罰。

中央流行疫情指揮中心23日宣布，考量國內疫情及參酌其他國家之防疫調整經驗，並經與各地方政府進行溝通討論後，自7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第二級，包括桃園、基隆等縣市也隨即宣布開放餐飲業者讓客人內用。

不過也有許多縣市仍採暫時觀望態度，宜蘭縣長林姿妙在24日表示，縣府將在與業者完成溝通，訂出配套措施後，從8月3日起開放宜蘭縣的餐飲業讓顧客內用。

縣府相關單位也隨即安排並邀集餐飲、糕餅、烹飪、餐盒、外燴、飲品，以及夜市等餐飲業從業人員分批座談，做充分地討論溝通，確認可以彼此配合，讓餐飲業開放內用的政策能夠如期上路。

縣長林姿妙30日在縣府衛生局人員及地方民代的陪同下，前往礁溪兆品酒店視察瞭解業者的防疫準備是否已經到位，親自接待並負責解說的兆品酒店總經理黃明政表示，酒店內一切都依照防疫標準實施，最重要的就是餐桌的隔板，原本可坐10人的圓桌，在放置隔板後只安排坐8個人，餐點則是由飯店人員先分配好之後再端上桌。

但飯店也另針對4人以下的小家庭聚餐做貼心安排，因為都是家人，因此沒有擺設隔板，但採用中間有間隔的梅花座方式，同時也是事先分配好餐點之後才上菜。

對於業者的防疫安排，林姿妙顯得相當滿意，表示在大家都可放心之下，8月3日宜蘭縣就可以開放內用，但如果有人違反防疫規定，將會依照傳染病防治法給予處罰；媒體記者詢問，萬一疫情再起，是否會再度祭出禁令？衛生局長徐迺維表示，一但發現確診者，縣府都會進行嚴格的疫調找出、消滅感染源，再行評估對宜蘭縣的整體影響。