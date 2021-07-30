城際列車今天航抵花蓮港卸貨。（王志偉攝）

今日上午王國材部長在台鐵局長杜微陪同下，到花蓮港迎接EMU3000列車抵台，包括立委傅崐萁、劉櫂豪、陳歐珀、廖國棟、日本台灣交流協會首席副代表星野光明等人，也都出席一起迎接列車。（王志偉攝）

交車典禮遵循傳統儀式達摩點睛。（王志偉攝）

台鐵新採購的50列、600輛EMU3000型城際列車，因疫情延交多時，今天終於交車，交通部長王國材今早在花蓮港8號碼頭視導新車卸船表示，EMU3000將優先投入東部幹線，載客量將比普悠瑪號及太魯閣號等傾斜式列車增加4成以上，也強調，台鐵針對東部幹線進行20多處截彎取直工程，讓東部幹線「車子好，路也好」。

今日上午交通部長王國材在台鐵局長杜微陪同下，到花蓮港迎接EMU3000列車抵台，包括立委傅崐萁、劉櫂豪、陳歐珀、廖國棟、日本台灣交流協會首席副代表星野光明等人，也都出席一起迎接列車。

王國材指出，交通部在去年12月完成了台灣環島鐵路電氣化最後一哩路「南迴鐵路電氣化」全線通車，將環島路網緊密連結，緊接著台鐵車輛購置計劃採購的新車也陸續投入營運，繼EMU900型區間車後，今天EMU3000型城際列車也抵達。

王國材說，這次不採購傾斜式列車的原因，主要因過去考量東部的地形，東部幹線的曲率半徑不足，邊坡環境也不佳，因此購買傾斜式列車來克服，但交通部未來將進行20多處的截彎取直工程，讓「車子好，路也好」。

此外，EMU3000型城際列車配置新型控制管理系統（TCMS），即時監控全車狀況及車廂溫度；最先進牽引整流器(SiC模組)，提昇能源使用率及設備妥善率；緊急對講機可以直接與車長通話，三合一按鈕處理緊急突發狀況，突發狀況，可同時鳴笛、緊急煞車及降弓，確保行車安全。

台鐵局共新購買50列EMU3000列車，其中3列估計在年底完成測試上線，明年春節疏運前再投入2列營運，3月及6月再分別投入2列及4列，共計11列優先投入東部幹線，可以提升花東地區14％運能，後續再逐步擴及環島路網，讓各地區旅客皆可搭乘。未來2年50列全數加入後，就可以汰換既有舊式的車款，並提升整體城際列車運能達40％，為國人提供更好的服務。

台鐵說，EMU3000新型城際列車由臺鐵局及株式會社日立製作所共同協力合作，車身外觀以「Silent flow―靜謐的移動」作為設計概念，列車整體簡約的外型設計，流動的線條筆觸、寧靜的美感，呼應了現代台灣具有的「靜謐」、「留白」和「溫柔」的印象，展現臺日友好及攜手共創嶄新未來的精神。

今日首批抵台的EMU3000新型城際列車於視導結束後，台鐵試車小組將會同立約商株式會社日立製作所及台灣德國萊茵技術監護顧問股份有限公司第三方獨立認證與驗證(IV＆V)公司等相關單位，密集進行各項交車測試，待測試項目全數完成並取得IV＆V認證，即可投入營運。