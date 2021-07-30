山上花園水道博物館在降級開館第2天下午便迎來第1團團客。（台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真）

保生大帝益生菌果凍。（台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真）

防疫警戒調降至二級，各地藝文館舍人潮也緩步回升，台南市山上花園水道博物館在降級開館第2天下午便迎來第1團團客，是由山富旅遊各領隊組成領隊踩線團，顯示旅遊業早已鎖定熱門景點，蓄勢待發。

受疫情影響，山上花園水道博物館自5月19日配合政府防疫政策，全館進入長達63天休園狀態；7月14日雖重新開園，但多人活動仍被禁止，入園遊客以散客居多，不過，就在疫情警戒調降至二級後，水道博物館降級開園第2天，昨日下午3點，第一團團體客、來自高雄的山富旅遊領隊團，整團人數約20人，不僅在水道博物館內四處參觀，還因為水道販賣部飲濱室擁有多項獨有特色商品而大量採購。

文化局長葉澤山表示，水道博物館自開園以來，人氣從未減損，加上占地廣闊，光是主要參觀博物館區就廣達20公頃，且密閉空間少，從去年初疫情開始於各地發酵時，就因為場域優勢而成為許多家庭外出景點的首選。如今在疫情降級不解封下，水道博物館深具文史價值的特色，以及優質寬廣的環境，在旅遊業者考量遊程安排時，就是很大的優點。

館方表示，館內環境維護、防疫措施與販賣部新商品開發等工作從未因休園而停止，這段期間不僅全面整理園區環境，亦添購許多相關設備以因應防疫；除此之外，像是保生大帝益生菌果凍、園區樹材製作的特色紀念品等全新商品，也讓人耳目一新，不只吸睛也吸引遊客選購。