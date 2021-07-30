全台再度陷入疫苗荒，國民黨立委今出面抨擊，蔡英文總統、衛福部長陳時中一再宣稱疫苗已經足夠，但顯然不只貨量不足，連到貨時間都無法掌握；現在甚至還責怪縣市政府疫苗打太快，「陳時中，你怎麼好意思啊！」呼籲蔡政府別再只會躲在小編背後開芭樂票。

全台疫苗荒，行政院長蘇貞昌昨天表示，地方政府若不照預約系統順序打，再多疫苗也不夠；衛福部長陳時中也說，「本來量應該接得上來，但看起來大家施打速度都非常快」。然而，就在上周，陳時中才警告地方政府，地方若無法按照計畫施打疫苗，中央隨時會啟動備用計畫，將疫苗回收。

對此，國民黨立委鄭麗文表示，陳時中明明才說國民黨執政的縣市疫苗打太慢，還吹捧高雄打多快，所以可以優先給高雄疫苗；結果現在地方政府全力配合施打，卻又被說成打太快造成疫苗不夠，「陳時中，你怎麼好意思啊！」

鄭麗文說，從人口比例來看，綠營執政縣市取得的疫苗確實比較多，如今藍營執政縣市疫苗幾乎打完了，結果中央的分配依舊大小眼；更可惡的是，政府一直告訴民眾疫苗採購足夠，但事實證明現在各地方都接連出現疫苗荒，在這樣的情況下，政府還不面對疫苗不足的現實嗎？

鄭麗文說，蔡英文說疫苗絕對足夠，這是睜眼說瞎話，就像總統不知道奧運選手坐經濟艙一樣，到今天還不曉得自己的國民沒有疫苗可以打。

國民黨立法院黨團總召費鴻泰則說，國民黨絕對不是反對國產疫苗，但要求國產疫苗必須經過嚴謹的國際驗證程序，也就是要完成三期的期中報告；而不是像高端只做到二期期中，要等到今年10、11月才能真正完成二期，衛福部卻急著通過EUA，這已創下國際首例。

費鴻泰強調，陳時中說疫苗夠了，但到底在哪裡？請問是夠到哪裡？如果這是為了提升高端疫苗的施打率，他要正告蔡政府，這只會造成「揠苗助長」的反效果。