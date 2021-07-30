對於一條腸子通到底的人來說，若要他們欺騙他人，簡直比登天還難！搜狐網命理專欄點名，生肖屬牛、龍、羊的人做事態度老實直接，天生不會騙人，若不慎說謊，還容易因為說詞前後不一而被拆穿。

▍1.生肖牛

屬牛的人生性老實憨厚，為人踏實能幹，而且從不會對人撒謊，不少人會覺得他們就像機器人，問什麼都會實話實說，有時顯得有點悶騷又呆板，但他們非常真誠可靠，人緣也很好，是不少女性爭相搶奪的戀愛對象。

▍2.生肖龍

屬龍的人生來就有一股傲氣，總是高高在上，非常愛面子，在生活中，他們從來不會騙人，因為他們天性老實，一旦說謊，光從語速和臉部表情方面就會被看穿，為了避免被拆穿而顏面盡失，他們寧可沉默不理人，也不會編造虛假的故事。

▍3.生肖羊

屬羊的人個性直來直往，喜歡有效率的做事，從不與人勾心鬥角，自然也不會說謊，但他們有時做事太衝動又急躁，會因沒有搞清楚狀態而做錯事，唯獨在不小心犯錯的時候，他們才會因為愛面子而說謊，想營造「錯不在我」的情勢。