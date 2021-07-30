中華隊女子拳擊好手陳念琴今天在東京奧運拳擊女子69公斤級8強賽飲恨印度選手博爾戈漢(Lovlina Borgohain)，未能繼續東奧之旅，不過成績比上屆里約奧運參賽進步，賽後她也表示，下屆奧運還想再拚，「我要當拳擊隊的元老！」

陳念琴指出，對手的成長、進步非常大，奧運是選手頂尖的舞台，除了比技術也要比心理戰，這次對手也針對她做了情蒐，也完全發揮，「晉8強已經突破我上一屆成績，這次對自己期望也是蠻高的，但是上帝有祂的安排，這場8強我也是盡自己最大努力去完成比賽。」。

比賽結果公布後，陳念琴臉上閃過失望的神情，隨後也跪在擂台上雙手合十致意，她解釋：「舞台得來不意，感謝自己和團隊努力，還有鏡頭前朋友大家努力，這是獻給一起努力大家。」

因為付出許多努力才能站上奧運，未能繼續前進陳念琴也流下淚水，她說：「眼淚代表我對一切的感恩，還有那個堅韌不拔的自己。我覺得不管我自己還是團隊，都抱持最大信仰，深信每場比賽失敗是最大的一個墊腳石，這些失敗都是成就成功的基石，眼淚不是一種沮喪懦弱，是堅韌不拔的信仰。」

從里約奧運16強，東京奧運進步到8強，陳念琴一步一步持續努力，賽後笑說：「肯定繼續拚！我還年輕，我要當拳擊隊的元老，下屆巴黎奧運再把金牌拿回來！」