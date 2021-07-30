缺料及原物料價格上漲問題持續干擾電子產業，不過車用客戶訂單強勁，且陸續調漲價格，PCB廠敬鵬(2355)表示，下半年營收及獲利都會比上半年好，今天股東會通過每股配息0.5元。

敬鵬今天舉行股東會，敬鵬產品以汽車板為主，2020年因新冠肺炎疫情爆發，全球車市急凍，導致需求大幅減少，2020年合併營業收入為153.13億元，較2019年減少14.2%，由於產能利用率快速下降，甚至只達50%，墊高相關成本，加上美元對台幣及人民幣大幅貶值，影響毛利率及營業利益率，營業淨損為1.23億元，較2019年減少4.21億元，稅前盈餘由2019年的8.32億元下滑至2020年2472萬6000元，跌幅為97.03%，稅後盈餘為4611萬元，年減93.01%，每股盈餘為0.12元。

受到上游原物料自去年第4季開始調漲，其中台灣約上漲6%，大陸地區約上漲20%，致使常熟廠虧損4900萬元，且供應鏈長短料問題影響出貨，加上匯損3300多萬元，敬鵬第1季稅後淨損為5383萬元，每股淨損0.14元，累計上半年合併營收為85.87億元，年增19.42%。

展望下半年，敬鵬表示，目前訂單很強，雖然缺料及缺工影響客戶拉貨，公司已於第2季陸續漲價，有望紓解原物料成本壓力，預估下半年營收及獲利均會比上半年好。