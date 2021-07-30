從去年新冠疫情爆發開始，美國電商購物快速發展，加上貿易需求飆升，美國主要港口湧進過量的貨物，使得倉儲需求激增，造成港口附近的儲存空間接近滿載，價格也跟著攀高，讓本就相當緊張的供應鏈增加新的壓力。

華爾街日報報導，加州南部的港口倉儲空間一位難求，尤其在全美最繁忙的長灘港及洛杉磯港更為嚴重，不具名的物流商表示，「南加州與紐約港口的倉庫競爭非常激烈，租金因此上漲，公司被迫將轉向鄰近區域以滿足需求。」

物流公司DHL Supply Chain房地產主管Carl DeLuca則說：「可用空間我用手指都算得出來，現在需要更長且更昂貴的合約來滿足房東。」DHL為旗下28位客戶租用高達1000萬平方英尺（約28萬坪）的倉儲空間。

港口附近的倉儲空間大爆滿，讓許多業者開始向外搶地囤放貨物，商業房地產業者Jones Lang LaSalle工業集團總裁Craig Meyer表示，「目前全美140億平方英尺（約330萬坪）的工業用地，空置率只有4.8%，是史上最吃緊的時刻。」此外，南加州主要工業區Inland Empire的空置率只有1.7%，寫下歷史新低。

全球貿易環環相扣，爆量的貨物直接影響物流供應鏈，從內陸運輸、航運運輸到倉儲容量等全都陷入緊繃，分析師Walter Kemmsies強調，「零售商非常害怕沒有商品可以銷售，以至於訂單量相當大，此外，他們也提前訂購年底假期的產品，讓整體狀況更加惡化。」