台中市長盧秀燕30日在出席110學年度第1學期市立各級學校新(連)任校(園)長布達典禮。（盧金足攝）

台中市立學校新任校長線上布達，市長盧秀燕期勉任重道遠。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕30日在出席110學年度第1學期市立各級學校新(連)任校(園)長布達典禮時表示，「良師興國！」教育責任重大，也強調孩子不是每次都會成功，但是教育的意義在於永遠支持他，永不放棄。

盧秀燕感謝退休校長的付出，也勉勵新(連)任校長及園長任重道遠，為教育持續貢獻，市府除力推「外師三倍增」、推動高中職跨校選課的「優遊台中學」，去年更已超前部署建立「停課不停學」等措施，讓學生獲得更好的教育資源。

她強調，危機就是轉機，今年配合防疫措施，典禮改為線上舉行，但典禮仍舊非常莊重具有意義，市府去年已率全國之先，於各級學校舉行線上教學演練，市府提前整備各項3C設備，即時因應今年停課不停學的需求，讓課程學習不中斷，也藉機教導孩子遇到困境不受挫，最重要的是學會解決問題。

盧秀燕表示，今日5名即將退休的校長，將一生奉獻給台中的教育，成就每個孩子，她心懷感恩與感謝，拜託各位校長退休後繼續為教育努力，並祝福退休生活順心愉快；祝福新任、連任校長任重道遠，將教育當作重責大任，將台中的孩子交給優質的教育家手中，她非常有信心，期待校長們全力以赴。

她表示，過去兩年半，市府從雙語教育做起，增加預算力推「外師三倍增」，今年全市外師已由30人提升至102人，六都第一；另也推動高中職跨校選課的「優遊台中學」、設置職業試探中心幫助學生在學期間探索未來升學方向，並廣設自造教育及科技中心，全面提升科技教育成效；此外也實施公托公幼倍增計畫，降低師生比提高教學品質，並投入大量預算改善老舊校舍，讓學生獲得更好的教育資源。

代表退休校長致詞的太平國中校長蕭國倉表示，感謝市府為國高中教職員進行疫苗施打作業，關懷所有教師健康，大家皆感受到盧市長對教育的用心良苦，他在教育界服務已滿41年，長期秉持「用心」兩字箴言作為辦學的圭臬，他也向所有新任與連任校長勉勵三點，包括將學生當作人才培養、將家長當作朋友來對待、將老師當作益友來切磋，隨時保持熱忱，並時時激發創新創意，找出自身學校特色教導學生，將教育傳承下去。

代表新任校長致詞的龍津國小校長鍾欣男則提到，面對陽光，陰影就在我們背後，堅持對教育志業莫忘初衷的信念，從學生的需求看見自己的責任，並感謝各位前輩校長奠定基礎，才能在巨人肩膀上看得更遠，相信台中市教育將一棒接一棒，引領教育邁向更好的發展。

教育局長楊振昇表示，新學年度獲遴聘校(園)長共90位，當中連任校長41人、調任校(園)長41人、及初任校(園)長8人，原中平國中教師晏傳嫘出任潭秀國中校長、原惠文高中教師趙育興出任至善國中校長、原南屯國小教師羅文興出任梧棲國小校長、原光復國小教師張毅宏出任光復國小校長、原長安國小教師鍾欣男出任龍津國小校長、原大仁國小教師丁鸝瑩出任華龍國小校長。

原清水幼兒園教保員楊雅婷出任清水幼兒園園長、原台中市和平區立幼兒園園長張雅卿出任外埔幼兒園園長；此外，太平國中校長蕭國倉、立人國中校長郭志強、文雅國小校長黃智慧、梧南國小校長林立峰，以及岸裡國小校長彭道衡等5人榮退。