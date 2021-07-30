高雄1名網友日前點炸雞外送，沒想到送來時發現炸雞旁竟然有1整顆檳榔與吃過的檳榔渣，氣得他揚言檢舉到底；事後他的友人將照片轉PO在網路上，直說高雄會吃檳榔的外送員就那幾名，痛批是害群之馬；許多網友也留言罵說太噁心，但也有人表示說不定是店家疏失，得先釐清責任，避免錯怪外送員。

該網友的友人在臉書「外送員的奇聞怪事」發文表示，該網友日前點了1間炸雞店外送，外送員送達後，裡頭竟然有1整顆檳榔和吃過的檳榔渣，當下看到覺得相當噁心且傻眼；原po事後將Instagram限時動態截圖轉PO在網路上，怒批「等著被檢舉吧！高雄跑熊貓的會吃檳榔的就那幾個，我也不多說什麼了！害群之馬！」

高雄1名網友日前點炸雞外送，沒想到送來時發現炸雞旁竟然有1整顆檳榔與吃過的檳榔渣，氣得他揚言檢舉到底。（翻攝自臉書「外送員的奇聞怪事」）

照片中該網友還備註文字，「XXX死外送員，噁不噁，老子一定投訴死你」；其他網友看到照片後也紛紛表示非常噁心，「好誇張、可怕」、「沒人敢吃」、「真的假的？還是你們本來就有過節」、「全新檳榔口味」、「回報食安問題可以鬧很大」；也有人推測是外送員邊吃檳榔，要放檳榔渣時不慎放入餐店內。

不過一部分網友則認為應該先釐清是店家還是外送員的疏失，也不能排除是原PO自導自演，「建議先查清楚是誰再貼文，不然如果事實跟自己想的不一樣」、「沒證據證明外送員丟的，要就檳榔拿去化驗」、「搞不好是店家放的」、「我覺得外送員不敢，一單才40塊，自找麻煩」、「熊貓不是規定不可以嚼食檳榔？」