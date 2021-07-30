新北等縣市最近高喊出疫苗不夠，無法讓已預約的民眾打；民進黨立院黨團今踢爆，新北市、雲林縣、南投縣等國民黨執政縣市，把預約施打疫苗的人當白癡？跳過1922疫苗預約系統，把疫苗拿去做人情，讓少數人不用預約就可打疫苗，造成供需失衡及公平性爭議。

民進黨立委鄭運鵬表示，推行的1922預約系統，是為了讓疫苗施打公平、公正、有秩序，但現在有多個國民黨執政縣市出現特權疫苗亂象，地方政府把疫苗接種順序拿去給里長、民代做人情，犧牲其他按照規定上網預約者的權利。

民進黨立院黨團上午舉行「公平何在？地方政府亂做人情 不用預約竟可施打！」記者會。黨團書記長羅致政指出，有多個地方政府跳過了1922預約系統，增加疫苗施打人員，還讓這些人不用預約就可以打疫苗，才會造成地方疫苗供需失衡。用這種亂做人情方式，打亂預約系統，創造更多的不公平。

他舉例，多名新北板橋、新莊、三峽等行政區的里長近期都收到「AZ疫苗免預約」的疫苗施打通知，讓少數知道這個訊息的人，不用預約就可以施打，這才是真正特權。

他說，新北市參加一般流感疫苗施打的診所近600多家，現在參加新冠疫苗施打的診所不到300間，所謂可以施打的地點，相較一般流感減少很多，施打能量有限，當然預約有限，且能否成為合約診所。當然是地方政府決定，呼籲新北市府要照預約系統打。

羅致政表示，地方拿疫苗亂做人情不僅製造亂象、民怨，還有群聚風險，如果新北市政府覺得應該這麼做，就應該公開在記者會宣布「不用預約就可以打疫苗」，而不是私下傳簡訊給里長，讓特定人可以插隊。

民進黨立院黨團副書記長黃世杰也踢爆雲林縣也出現類似狀況，他說，北港、斗南、虎尾等行政區都透過里長、衛生所發通知給少數民眾，透過通訊軟體、診所通知少數人，表示「不用網路預約、現場直接排隊掛號就可以施打疫苗」，這樣兩面手法打亂疫苗施打順序。

民進黨立院黨團幹事長劉世芳也加碼，在南投縣政府優先造冊3000名「重要官員」，但實際上真正縣府和鄉鎮公所的官員只有1800人左右，且南投縣3850名高中教職員至今仍無疫苗可打，現在還跳出來跟中央要疫苗，行為非常不可取。

她說，以國民黨為主的執政縣市已經在串連中央提供疫苗不夠，結果這些縣市造冊並沒有按照疫情指揮中心規定，嚴重違反公平公正原則。