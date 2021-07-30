隨著國人陸續施打疫苗，女星陳珮騏日前也在臉書提到：「第一劑疫苗(AZ)解鎖達陣」，透露已經順利施打完疫苗，事隔三日之後，她表示除了打針的地方發熱腫痛外，並無其他不適情況發生。

昨（29日）是陳珮騏施打完疫苗第三天，只見她曬出手比「3」的可愛自拍照，看起來氣色極佳，接著表示打完疫苗的副作用，除了手臂痛痛熱熱，沒有不適反應，她也透露打疫苗前功課做很足，早清楚會有什麼反應，副作用也是因人而異，提醒所有要施打疫苗的人，抱著良好心情前往即可，但若接種前有任何疑慮，直接和醫師討論，打完若真有副作用，就好好休息多喝水，強調「為了解封後全體的安全與自由著想」。

對此，網友紛紛留言：「我打完當晚全身痛到爬不起來，每4個小時塞一顆止痛藥」、「我這次打完副作用還好，沒有發燒，只有手比較酸痛及比較疲倦」、「我打也沒發燒，只是愛睏，手痛很多天倒是真的」、「已經打第五天了，手臂還紅紅的壓到微痛，有時候會癢癢的」、「我打AZ，副作用是發燒、肌肉酸痛還有頭痛」。

陳珮騏原本透露自己最想打的是高端，再來才是AZ，因此日前曬出AZ疫苗預約結果，掀起網友熱議，當時她不忘呼籲：「沒排到的想加選高端的也就開心的去加選吧」，並強調：「個人對疫苗偏好擺第二，全體防禦率才是最重要的」。

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