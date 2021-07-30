台中市政府警察局第四分局青春專案期間陸續推出宣導活動及自製影片，廣邀民眾一同線上參與各項活動，更富寓教於樂的效果。（摘自台中市警局網站／盧金足台中傳真）

新冠肺炎疫情肆虐全球，許多人擔心有染疫風險，嚴守「防疫宅居」生活，導致民眾消費習慣改變，日常飲食、購物更仰賴網購或是外送平台。隨著防疫宅經濟崛起，詐騙集團也看準這波疫情宅經濟，台中市政府警察局第四分局青春專案期間陸續推出宣導活動及自製影片，廣邀民眾一同線上參與各項活動，更富寓教於樂的效果。

詐騙集團潛伏在各大網路平台對民眾進行詐騙，民眾務必留心「零接觸」交易的詐騙風險。台中市政府警察局第四分局於青春專案期間陸續推出宣導活動及自製影片，廣邀民眾一同線上參與各項活動，更富寓教於樂的效果。

目前推出「反詐騙」犯罪預防宣導網路有獎徵答活動，期望藉由網路宣導暨有獎徵答活動，讓民眾對於詐騙的手法更加認識，以促進民眾提升防詐意識。

警方還運用時下流行「定格動畫」製片手法，以南屯地區特色景點-圓滿戶外劇場、筏子溪門戶迎賓水岸廊道(台中地標)、彩虹眷村、南屯老街萬和宮為背景，採淺顯易懂的肢體語言表達接獲詐騙電話時因應方法，更於片尾設計簡潔易答的題目，吸引大家一同來參加。

民眾至台中市政府警察局第四分局臉書粉絲團按讚、分享及答題，即可參加抽獎活動，並有機會獲得精美禮品。

警察局第四分局指出，歹徒利用網路販售之商品，多以不合理低價吸引民眾交易，或假借購物平台、訂房網站誤設分期付款名義要求被害人至提款機操作，以取消分期付款設定為由，騙取被害人款項。

民眾保持冷靜，並牢記反詐騙三步驟：一聽、二掛、三查證-「一聽！聽清楚這個電話說什麼？」、「二掛！聽完後，立刻掛斷這通電話，不讓歹徒繼續操控你的情緒」、「三查證！快撥打165反詐騙專線查證！將剛才與歹徒的對話內容詢問165專線人員」，就可以避免被詐騙的危險。