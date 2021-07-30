【LIVE直播】疫情可控!?目標不在0確診 陳時中記者會最新說明。（中時新聞網）

國內今日新增25例新冠肺炎確定病例，分別為21例本土及4例境外移入個案。本土個案中，有9人來自嘉義某工廠群聚案，一名員工發病確診後，陸續有其他員工、員工家屬染疫，另有一名具有北部旅遊史的員工檢驗陰轉陽，且已產生抗體，研判為此群聚的感染源，而嘉義也成為了今日本土病例最多的縣市。

今日新增的21例本土個案，其中8人為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者。21人為14男、7女，個案分布以嘉義縣9例為最多，其次為台北市7例、新北市4例、高雄市1例。其中，18例為已知感染源、2例關聯不明、1例疫調中。

至於新增的4例境外移入，有2人自美國入境、1人自菲律賓入境、1人自印尼入境。另確診個案中，今日沒有新增的死亡個案。截至目前，國內共累計1萬5662例確診個案，分別為1266例境外移入，1萬4343本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計108例移除為空號。

去年至今，國內共累計787例死亡病例，其中779例本土，個案居住縣市分布為新北市392例、台北市295例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣11例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。