中央的疫苗登記意願平台主要針對中、年輕族群使用，造成許多不會用電腦的長輩，憂心預約不到第二劑，新北市議員葉元之今在議會總質詢向市長侯友宜喊話，盼幫長者造冊預約登記，侯稱讚葉「講得很好」，很多65歲以上長者不用電腦，還是需要行政協助，「該照顧長輩的一定會服務」。

葉元之表示，長輩第二劑疫苗施打改成線上預約，但很多長輩不會用電腦該怎麼辦，批中央疫情流行指揮中心指揮官陳時中不負責任，竟說要長輩找超商、藥局、民政系統等單位協助，但現在預約登記訊息超複雜，有時候他都得要研究半天，藥局也說沒收到中央通知，籲新北市幫長者造冊預約登記。

葉元之要侯友宜「逆時中」，堅持給長輩更貼心服務，認為指揮中心這次疫苗施打邏輯很混亂，應「長幼有序、造冊優先」，數位落差不是重點，不能因為他不會電腦，就排除打疫苗的權利，憲法規定人民有納稅服兵役義務，但沒規定一定要會上網。