許雅涵過去8歲時參加創作比賽獲得冠軍，因此有了「全台灣年紀最小的全能創作歌手」封號，現年23歲的她女大十八變，不僅整個人抽高變纖瘦苗條，上圍更相當「胸猛」。近來她常穿低胸裝在IG分享辣照，未料引來色情行業冒用照片令她傻眼，她看到新聞才知情自己「被下海」，無奈呼籲有心人別再冒用身分。

許雅涵8歲時參加比賽，10歲推出首張專輯《香草咪咪》，專輯中所有詞曲都由她一手包辦，之後她曾演出《愛的發聲練習》，飾演「大S」徐熙媛的童年角色，也曾與陳曉東合作演出電影《綁架大明星》。許雅涵不僅會創作，也會表演高難度的jazz薩克斯風與jazz鋼琴手即興演出，當年被譽為最耀眼童星。

許雅涵傻眼照片被當色情行業活招牌。（圖／翻攝自許雅涵粉絲專頁臉書）

出生在音樂世家的許雅涵，父母親都是音樂人，自己也耳濡目染從小學琴、吉他，她曾分享自己6歲時首次學譜曲的草稿，當時她用樂譜背面譜詞曲，因當時年紀小，只能用注音符號譜詞，現在看來還發現不少錯字，但因此打開她的音樂之路。近日她分享彈鋼琴影片，進一步自爆：「我不會看五線譜，也不會古典，所以不要對我太苛刻」」。

被封為才女的許雅涵突然認了不會看五線譜，讓網友相當吃驚，她解釋：「旋律要先聽的很熟很熟，我是一樣準備五線譜，右手寫上簡譜數字上去，左手抓好和弦，然後多聽別人的彈奏影片，用模仿的伴奏」，才順利表演成功。而她近來常在IG分享低胸爆乳美照，豈料竟然被70歲的私娼拿來當廣告宣傳照片，讓她傻眼截圖寫下：「不要把我的照片拿去當色情行業用啦」，對此超無奈。