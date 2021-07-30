微軟繼去年 8 月推出《微軟模擬飛行》(Microsoft Flight Simulator) 的 Windows PC 版本後，時隔一年終於正式推出 Xbox Series X | S 版本，並同步登上 Xbox Game Pass。此次的主機版本伴隨全新功能更新，給玩家全方面強化的振奮體驗，讓不論是遊戲新手還是已經熟稔飛行技術的資深模擬飛行員都能從中找到樂趣。

台灣微軟消費通路暨裝置事業群 Xbox 產品行銷經理徐宏瑋表示：「在 E3 期間的Xbox Showcase 中我們宣布未來將有更多深受玩家喜愛的經典及新遊戲加入 Xbox Game Pass，加深了玩家們對 Xbox Game Pass 的信心並帶動台灣訂閱數成長，目前相較於 E3 展前訂閱人數成長率近 60%。緊接而來的 2021 下半年，我們有《微軟模擬飛行》Xbox Series X | S 版本作為 Xbox Game Pass 強大陣容的領頭羊，接下來將有一連串令玩家期待的熱門大作陸續加入 Xbox 平台，敬請玩家拭目以待。」

《微軟模擬飛行》帶玩家從輕型飛機到寬體客機，在動態且擬真的世界中測試駕駛技能，並應對即時天氣的挑戰，包括精準的風速和風向、溫度、濕度、雨況和閃電。《微軟模擬飛行》借助 Bing 地圖的衛星數據和 Azure 支援的雲端 AI，玩家將在 3.7 萬個機場、200 萬個城市、15 億座建築物，以及真實山脈、道路、樹木、河流、動物及交通中以驚人的細節環遊整個地球。玩家不僅可以期待享受到與 PC 版相同的深度，《微軟模擬飛行》更透過 Xbox Series X | S 進行效能增強，帶給玩家更逼真、精準且真實的飛行體驗。另外，《微軟模擬飛行》Xbox Series X | S 版本也增加了許多新功能，讓新手可以輕鬆體驗飛行的快感：

Xbox 次世代主機 玩家也將在上市首日享受《微軟模擬飛行》自去年陸續推出的免費更新內容。（微軟提供／黃慧雯台北傳真）

一、Discovery Flights（探索航程）：讓玩家在理想的天氣條件下抵達精心策劃的景點，玩家可輕鬆飛躍具代表性的地標、紀念碑和其他名勝風景區，如古夫金字塔和聖母峰；或是充滿活力的城市，如義大利那不勒斯和巴西里約熱內盧。

二、World Exploration Improvements（世界探索改進）：許多用戶喜歡透過《微軟模擬飛行》探索地球，Xbox Series X | S版本也進一步增強世界探索的體驗。世界地圖現已包含衛星圖像、地圖標籤和主要興趣點 (POI) 名稱，讓玩家盡可能輕鬆地探索世界（甚至找到自己的房子）。《微軟模擬飛行》將此功能擴展到航程體驗本身，玩家現在能於飛行過程中啟動 POI 標籤，藉此了解城市、山脈和其他地標之間的相對位置。

三、Flight Training（飛行訓練）：《微軟模擬飛行》顯著改進了飛行訓練內容，以確保玩家享受更好的學習體驗，並透過加入全新的績效評估系統讓玩家更容易上手。《微軟模擬飛行》現在有 22 個教學基礎飛行知識的培訓航程，從基本操作到著陸和起飛、VFR 目視飛行導航訓練和教學如何駕駛像 Airbus 320neo 的客機。《微軟模擬飛行》也新增符合情境的語音解說，以解釋遊戲元素並提供玩家反饋。

四、Flight Assistance（飛行輔助）：全新的飛行輔助工具可在玩家飛行的過程中提供 AI 支援：（1）玩家可以選擇附近的興趣點或機場並將它們設置為目的地以獲得方向指示；（2）玩家可以使用它讓 AI 自動降落飛機；（3）玩家可以將其用於自動微調和失速預防。

五、Land Anywhere（隨地著陸）：在大多數飛行模擬器中，在機場起飛和降落對於新手來說可能既複雜又令人生畏。地球共有 71% 的區域由水組成，因此《微軟模擬飛行》新增水上著陸選項，並改造部分機種加入可供玩家選擇的浮筒、滑雪板和「大輪胎」功能，玩家幾乎可以在任何地方降落。

除了上述的功能之外，Xbox Series X | S 版本的《微軟模擬飛行》也新增了如 Screen Narrator（螢幕解說）、全新計分的訓練飛行、增強的起落架等，讓 Xbox Series X | S 版本成為迄今為止最好入門的版本。此外，微軟近日更宣布《微軟模擬飛行》官方建議可搭配飛行搖桿控制配件，其適用於原有的 Windows PC 版本及全新的 Xbox Series X | S 版本，讓玩家在熟練鍵盤、滑鼠及無線控制器後也能透過飛行搖桿更進一步感受擬真的駕駛體驗。

《微軟模擬飛行》自去年陸續推出的免費世界更新（日本、美國、法國、荷比盧、英國和愛爾蘭以及北歐等）、免費模擬更新，以及透過遊戲內商城選購的主題 DLC 捆綁包和擬真的機種來增加遊玩體驗，Xbox Series X | S 玩家也將在上市首日享受這些內容。《微軟模擬飛行》現已可透過 Xbox Game Pass 在 Xbox Series X | S、Xbox Game Pass for PC 在 Windows 10 及 Steam 上遊玩。

繼 7 月 27 日推出的 《微軟模擬飛行》，Xbox Game Pass 暑期推出限定遊戲特賣和抽獎活動好康！除了新玩家訂閱 Xbox Game Pass Ultimate 即可獲得首月超低價的 30 元優惠價格外；此外，即日起至 8 月 31 日，凡於 Xbox Store 購買任一款 Xbox 遊戲或 Xbox Game Pass 訂閱服務並透過遠傳電信手機代繳服務付費，即可享有不少好禮抽獎資格。