隨著北極地區持續升溫，格陵蘭島（Greenland）正經歷今年最嚴重的融冰事件。光是27日單日所融化的冰量就足以讓整個美國佛羅里達州淹水達5公分。

佛羅里達州面積約17萬平方公里，約為台灣4.7倍。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這是過去10年來第3次極端融冰事件，在這段期間，融化的部分已延伸到更內陸，超過始於1970年代的整個衛星時代。

根據丹麥氣象研究所（Denmark Meteorological Institute），格陵蘭島27日因融冰表面質量流失超過85億噸，而自25日以來累計已流失184億噸。儘管本週的融冰總量不像創下紀錄的2019年那樣極端，但是正在融化的冰原面積變得更大。

美國科羅拉多大學（University of Colorado）國家冰雪資料中心（National Snow and Ice Data Center）資深研究科學家史坎伯（Ted Scambos）告訴CNN：「這是非常大量的融冰。7月27日看到從格陵蘭島東半部北端一路到南端的大部分冰都融化了，這非比尋常。」

人類活動造成的氣候變遷使地球持續暖化，融冰量也迅速增加。根據最近一篇發表在「冰凍圈」（Cryosphere）期刊上的研究，自1990年代中期以來，地球已損失驚人的28兆噸冰，其中很大一部分來自北極，包括格陵蘭冰原在內。

參與撰寫這份研究的英國里茲大學（University of Leeds）冰河學家史雷特（Thomas Slater）說：「在過去10年，我們已看到在格陵蘭島表面融冰變得更嚴重且更不穩定。當格陵蘭上方大氣層持續變暖，如27日發生的極端融冰事件將變得更加頻繁。」