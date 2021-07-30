菲律賓選手海蒂．狄亞士（Hidilyn Diaz）27日在女子舉重55公斤級的賽事中，以總和224公斤的成績硬生生的氣走中國大陸選手、世界紀錄保持人廖秋雲，順利拿下菲國史上首面奧運金牌。《德國之聲》30日報導，狄亞士的致勝秘訣就是她的教練─來自大陸的高凱文。正是高凱文戰略奏效，才順利擊退自家人讓愛徒鍍金。

對於愛徒順利拿下金牌，高凱文表示自己心情五味雜陳。奪金瞬間自己只敢在角落滑手機，臉上不敢有太多表情，直到頒獎後才敢擁抱狄亞士。

高凱文解釋，作為來自北京的教練，看到自己徒兒獲勝肯定開心；但這等於「擊敗自家人」，讓他在為狄亞士驕傲的同時，也替大陸感到惋惜。由於擔心會刺激到大陸，也就一直沒有出面示意，相信大家能理解他心情。

※陸不滿高沒有透露愛徒情報

《菲律賓星報》引述狄亞士說法，指稱大陸隊非常不滿高凱文賽前沒有向其透露狄亞士的情報。「大陸隊對我教練有點惱火，因為他沒有說出關於我的情資。教練當然不會說……他為甚麼要分享？他是來幫助我、讓我更強壯」。

她解釋，這是一種很複雜的情緒，牽扯到政治、南海主權議題。雖然雙方沒有戰爭，但自己能代表菲律賓擊敗大陸。

高凱文則期許大陸能更有體育精神，接受其他國家獲勝。一個運動項目如果發展良好，勢必要有競爭。「只有自己玩，別人都不玩，即使是冠軍又有甚麼好練？有競爭才有意義」。

《德國之聲》分析，一國教練受聘於他國進行選手培訓是常有的是。如遼寧教練張嘉民就曾為泰國訓練選手，更赴台訓練中華隊選手陳葦菱、助其奪下2008年北京奧運銅牌。大陸教練郎平則在2008年率領美國排球隊，於北京奧運擊退大陸女排，惹來大陸鄉民痛批「叛國賊」。

過去，高凱文曾待過八一體育工作大隊，並助周璐璐奪下2012倫敦奧運女子75公斤以上級金牌。2017年退役後，高接受菲律賓體委會聘雇，出任舉重隊教練。

※師父兼廚師

當時，狄亞士已拿下里約奧運銀牌，正瞄準4年後的東奧金牌。隨著雅加達奧運奪金，2019世錦賽銅牌，讓狄亞士有機會在東奧上拿下菲國首面金牌。為此，師徒兩人前往馬來西亞閉關特訓2個月；孰料新冠疫情讓兩人受困大馬，最後落腳麻六甲，在當地找到一間民宅並將後院改成訓練場。

高凱文指出，這段期間自己身兼師父與廚師兩職，目的就是讓狄亞士全力備戰。還好愛徒不負眾望、順利披金，讓自己付出終於取得回報。