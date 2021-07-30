民進黨立委王定宇今天上午邀集基層里長及各界代表等，在東區服務處舉辦「支持國產疫苗 力抗政治黑手」記者會。(曹婷婷攝)

民進黨立委王定宇今天上午邀集基層里長及各界代表等，在東區服務處舉辦「支持國產疫苗 力抗政治黑手」記者會，反對以政治抹黑國產疫苗。王定宇説，疫苗問題交給專家評論，不該由政治評斷，他說，自己第1劑打AZ，若未來開放混打，他優先選國產疫苗，他也舉國民黨立委林為洲預約高端疫苗為例，「國民黨應該聽林為洲的！」

王定宇說，面對疫苗原則就是，只要是經過疫苗專家審認過的疫苗，有什麼疫苗就打什麼，打任何品牌都不用高度道德化，國產疫苗對國家跟面對疫情都很重要，所以他支持國產疫苗，走訪基層也感受到力挺國產疫苗的聲音。

他說，疫苗是國家重要戰略物資，台灣國產疫苗雖在國人引頸期盼下，正式投入抗疫行列，但至今仍不斷遭受不實抺黑與指控。他也引用《外交家》報導指出，從5月變種病毒爆發以來，能快速壓制變種疫情，只有台灣能做到，台灣人要對自己國家有信心。

王定宇被問到施打疫苗情形，他說，自己第1劑打AZ，打什麼都很好，蘇貞昌、陳時中被國民黨要求打AZ，當時也沒有國產疫苗，他個人強烈意願第2劑會優先打國產，尊重專家會議，若開放混打，他就會安排打國產疫苗。

他強調，疫苗施打攸關群體免疫力，打什麼都很好，但一直抹黑國產疫苗大可不必，不管國產或國際，所有疫苗都需要經過專家審認，有問題應該用專家挑戰專家，用政治去影響，是最不智的。