奧運男子拳擊已不須戴頭盔，拳頭殺傷力大增。（路透）

奧運的拳擊其實難度很高，已故拳王穆罕默德阿里(Muhammad Ali)一直視自己1960年的奧運金牌為生涯重要成就。中華隊幾位實力堅強的拳擊女將林郁婷、陳念琴本屆東奧都無緣獎牌戰，有人認為裁判不公，但是規則本來就對高手不友善。退役職業拳王「鐵拳」麥克泰森(Mike Tyson)對此發表過意見：「區區3個回合的比賽，這些業餘咖還有充足的體力滿場亂跑，讓你打不著他。」

職業拳賽的長度通常為10回合，也有8回合、12回合，甚至15回合（拳王戰）。事實上泰森自己連奧運都打不進去，他原本想要參加1984年洛杉磯奧運的重量級拳擊，但他在爭奪出賽權時兩度敗給同胞提爾曼(Henry Tillman)，提爾曼最後代表美國勇摘奧運金牌。該年泰森轉為職業拳手，一連寫下37連勝。

提爾曼後來也轉職業，1990年與泰森對決，在擂台上只存活2分半就遭泰森的鐵拳KO。主要是奧運有戴頭盔，職業拳賽則無。2016年里約奧運開始移除男子拳賽的頭盔，但女子拳賽仍強制戴上頭盔。

泰森認為職業拳手不該去打奧運，因為技術好也未必佔便宜。最著名的是梅威瑟(Floyd Mayweather Jr.)在1996年亞特蘭大奧運失利，在主場優勢下只拿到銅牌，淚灑賽場，他後來被公認為史上技巧最好的職業拳王之一（職業生涯50勝0敗）。