資深女星陳美鳳出道40幾年，儘管已經65歲仍保養得宜，擁有不老神顏和火辣身材，看不出歲月在她身上有留下痕跡，被封為「台灣最美麗的歐巴桑」，由於最近防疫在家，她曬出過去的舊照讓粉絲一飽眼福，其中一張黑色高衩禮服更是引起網友瘋狂。

陳美鳳日前在臉書發文透露，「有一年參加金鐘獎在後台，林依晨看到我禮服大露側邊，她笑的好可愛」，只見照片中，陳美鳳身穿蕾絲禮服，胸前的透膚設計更是讓她的傲人雙峰呼之欲出，側邊的超高衩更是讓長腿一覽無遺，一旁的林依晨則是開心笑開懷。

陳美鳳也在文中笑虧，「希望（林依晨）不是嚇到」，除此之外，她也貼出了和藍心湄、蔡依林以及王力宏等人的照片，貼文一出，立刻引來2萬人按讚，王彩樺都在底下狂讚「金光閃閃」、郎祖筠也留言「美到不可方物」、黃妃更表示，「美鳳姐真的足水耶」。

網友們也紛紛直呼，「美鳳姐也是才華洋溢的最美麗的女神」、「真的是超級偶像」、「永遠的女神」、「太辣了」、「我覺得美鳳姐有經過秀場的洗禮！所以再怎麼性感的服裝都撐的起來」、「證明厲害的禮服還是要厲害的身材才能撐得完美」。