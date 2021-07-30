光寶科(2301)上半年每股盈餘為3.57元，光寶科技總經理邱森彬表示，第3季營收會比第2季好，第3季最大挑戰是材料緊缺，營收成長幅度要看材料是否造成較大影響，儘管外資對光寶科看法不一，光寶科今天盤中股價逆勢走高。

光寶科第2季合併營收為406.8億元，季增8%，受惠於產品組合優化與營運效率提升，營業毛利達79.94億元，營業淨利為38億元，分別季增19%與80%，單季合併毛利率為19.7%，營業淨利率為9.4%，分別季增1.9個百分點和3.8個百分點，並同步創下歷年同期新高，單季稅後盈餘為40.3億元，為單季歷史次高，單季每股盈餘為1.74元；累計上半年合併營收達784億元，年增5%，合併毛利率與營業淨利率分別為18.8%和7.6%，年增1.5個百分點和1.6個百分點，營業毛利與營業淨利分別達147.1億元與59.1億元，分別年增15%與34%，稅後盈餘為83億元，每股盈餘達3.57元，年增65%，獲利率與每股淨利皆創下歷年同期新高。

展望第3季，邱森彬表示，第3季訂單能見度不是問題，依照目前能見度，光電部門預期下半年會持續增長，包括高階光電半導體、Mini LED利基型背光需求訂單可以看到第4季；車用電子部分，車用充電布局已有一段時間，EV Charger最大的客人為北美的EV service provider，未來也會持續強化在車用電子的R&D投資，在台灣也會建置車用與雲端的軟體研發中心，持續投入RD，目標將佔營收4.5%。

在雲端運算方面，邱森彬表示，新一代的電源管理系統已經開始放量，終端客戶釋放出成長訊息，是主要成長主軸，可以看到比較大的成長動力；在資訊及消費性電子部分，NB第3季除Chromebook有一些修正，商用及消費型的需求看起來仍然不錯，消費性電子和遊戲機的部分第3季因為季節性的因素，第3季需求原本就會增加，加上今年我們新增1家遊戲機客人也會開始出貨；整體來說，第3季營收會比第2季增加，但最大挑戰仍然要看材料供應狀況，如：車電產業挑戰為材料供應，特別在IC這個部分比較辛苦，營收增長幅度要看材料對比預期的影響程度。

光寶科法說會後，亞系、日系及美系外資看法不同調，其中亞系外資看好雲端、AIoT、光電和汽車成長，利潤率呈現上升趨勢至2022年/2023年，我們將2021年的每股盈餘上調6%，以反應2021年第2季業績，但保持2022年/2023年的每股盈餘預估，重申「買進」評等及目標價75元；美系外資則是給予「持股續抱」評等，目標價62元；日系外資亦給予「中立」評等，目標價69元。