19歲桌球小將林昀儒大戰世界球王樊振東，雖然最後敗給對方，但超猛球技讓許多觀眾看了讚嘆連連，後來有網友挖出他一年前拍攝快問快答的影片，期間他都掛著靦腆的微笑，呆萌又幽默的回應方式，讓不少網友留言直呼，他也太可愛了吧！看完影片又被圈粉了。

林昀儒去年拍攝的快問快答影片也被網友們挖出來，只見他在鏡頭前露出靦腆笑容，簡短扼要的回答關於自己的身高體重、星座、生肖與年齡等相關問題。後來被主持人問及「桌球界的偶像是誰？」他笑彎了眼睛說「都是我的偶像」。

林昀儒被問到桌球的必殺技和自身弱點時，則毫不猶豫地說「什麼都是！」什麼都可以是必殺技，也什麼都是弱點。後來他也被主持人追問自認最強的武器是什麼？他則笑笑地說，這應該不是問我，應該要去問我的對手。至於是否遇過最難纏的對手，他表示「每個都很難纏！」讓對方聽了忍不住驚呼，真的假的。

接著主持人問到「你現在世界排名第幾」的時候，林昀儒眼神迷惘的說「我不知道！」讓人聽了噗哧一笑，接著談到休閒的時候都在做什麼，多數人通常會說自己的興趣，但小林同學卻呆萌的說出「耍憨」兩字，讓人驚呆又覺得他很可愛。

一年前的影片被挖出來後，不少網友在下面留言狂讚，「天哪！他也太可愛了，居然這樣回答好可愛」、「太可愛了，台上台下判若兩人」、「好可愛，憨憨的，但是打球沉默殺手，這個反差」、「他真的巨可愛，超級無敵喜歡他」、「問答太可愛了吧」、「看完直接被圈粉」。