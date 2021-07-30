就在東京奧運各項賽事如火如荼地進行中，主辦城市東京都及日本全境單日新增確診病例雙創歷史新高，疫情已然進入新階段，專家呼籲日本政府檢討將「緊急事態宣言」擴及全境。

日本放送協會（NHK）報導，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續擴大，日本政府預計從8月2日到8月31日止，將「緊急事態宣言」擴大到首都圈3縣及大阪府，並把北海道等5道府縣納入實施「防止蔓延等重點措施」；正適用「緊急事態宣言」的東京都及沖繩縣，原訂8月22日解除日也將同步延長到8月31日。

由防疫專家組成的日本政府基本防疫因應方針分科委員會，今天上午舉行會議接受諮詢。經濟再生擔當大臣西村康稔會中表示，日本全境昨天新增逾萬例確診病例，東京都單日新增達3865例，都創疫情爆發以來新高紀錄。

因此，西村認為，首都圈的埼玉、神奈川及千葉3縣加上東京都，必須整體強化防疫作為，無論如何都要抑制感染持續擴大；大阪府也是一樣，當地醫療機構負擔與日俱增，必須採取更為強硬的防疫措施。

日本政府除了有意將「緊急事態宣言」擴及首都圈3縣及大阪府，也將在北海道、石川縣、兵庫縣、京都府及福岡縣採取「防止蔓延等重點措施」。

西村呼籲，希望民眾這個夏天在進行跨縣市移動時儘可能審慎以對，真的不得已非要移動時，也能採取小規模分散移動的方式。

西村說，希望大家都待在家裡跟家人或朋友觀看東奧轉播，不要到戶外或廣場為選手加油或飲食。

日本政府提出的諮詢上午已獲分科委員會同意，接下來經過向國會報告並備詢後，預計將在下午5時起舉行的防疫對策本部會議上正式決定。

首相菅義偉預計晚間7時舉行記者會，說明為何要擴大「緊急事態宣言」適用地區等，呼籲民眾理解及配合防疫。

面對日本疫情已然進入新階段，日本醫師會等9個醫療相關團體，昨天舉行聯合記者會發表緊急聲明。

聲明指出，日本境內具代表性的大都市相繼出現急診難以收治患者的案例，且疑似感染COVID-19的案例也大幅增加，「由於感染再度擴大正發生病床不足的情況，為避免未來發生爆炸性感染擴大，大家必須要有危機意識及防疫對策」。

聲明建議，在儘速對首都圈等疫情快速擴大的地區發布「緊急事態宣言」同時，也應該檢討是否將日本全境都納入「緊急事態宣言」適用對象；另外，日本政府也應該儘早讓40歲至64歲的民眾都能完成疫苗接種。

讀賣新聞報導，東京都昨天單日新增3865例確診病例，東京都政府疫情監控會議預測，再這樣下去，一週後平均每天新增確診病例將上升到2962例、兩週後平均將攀升到4532例。

日本國立國際醫療研究中心國際傳染病中心主任大曲貴夫示警說，「疫情正朝向前所未見的爆炸性感染擴大」。