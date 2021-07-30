基隆市1名周姓男子，透過少女媽媽認識未滿20歲的少女，去年7月間因和友人餐敘，將少女也邀入席，隨後轉場至家中，怎料周男見少女臉蛋清秀、皮膚稚嫩又年幼可欺，加上少女酒醉，便色心大起，狂摸少女胸、臀、鼠蹊部，甚至還伸舌頭擁吻說「阿伯親妳一下！」嚇得少女找人報警，怎料周到案辯稱「她自己坐上來說要當我乾女兒！」但測謊未過，遭判1年徒刑。

判決書指出，周男與少女媽媽認識半年，7月間晚間10時許，因與友人吃消夜，首次邀約少女入席，少女不疑有他，大方赴約，周稱要喝酒，讓少女喝了3小杯啤酒，少女不勝酒力，迷糊之下被帶至周家，友人中途稱累了回家，徒留周與少女獨處在客廳。

殊不知，周男叫少女不要回家，留在他家睡，並將少女拉到他腿上，雙手環抱，隔著少女衣服上下其手，大肆撫摸手、腳、胸、臀及接近下體的鼠蹊部，還將少女的臉龐轉過來面對他，直接伸舌頭強吻，還說「阿伯親妳一下！」少女嚇得花容失色，使盡渾身解數逃離周家，連忙找朋友，朋友到場吼「阿伯都幾歲了還對10幾歲的妹妹做這種事！」周男竟還大言不慚，淡定回「沒關係啊！我去報警，來我家講！」

「她自己跟我說要做我乾女兒！」周到案辯稱，是少女自己坐在他大腿上，並把臉轉過來，因她大動作坐下來，他差點跌倒才環抱她的腰，此時少女臉頰有碰到他的嘴唇，但他沒摸她大腿內側及手腳。少女則痛哭說「我現在每天回家都要洗身體、刷牙很多遍，我覺得自己身體很髒！」

基隆地檢署偵辦後，周男經測謊結果，呈不實反應，經地院審理後，將周男依強制猥褻罪判處有期徒刑1年。

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