IDC今(30)日最新數據指出，第二季全球智慧型手機市場延續從去年開始的反彈，整體出貨量年成長率達到13.2%，略高於IDC預測的12.5%，值得注意的是，小米在第二季首次升至第二名，將蘋果推至第三名，另外，華為在大陸市場遺留下來的高階缺口，也多由蘋果補上。

第二季全球智慧型手機市場延續從去年開始的反彈，整體出貨量年成長率達到13.2%，略高於IDC預測的12.5%。根據IDC全球手機季度追蹤報告的初步數據顯示，智慧型手機廠商在第二季共出貨了3.132億台設備，進一步證明該市場正朝著持續成長的方向發展。除了大陸以外，其他地區都對整體成長做出了貢獻，中國缺乏旗艦產品發布、需求低於預期以及華為品牌的進一步下滑，導致市場與 去年同期相比下降了10%。

IDC行動和消費設備追蹤研究副總裁Ryan Reith表示，智慧型手機市場很幸運，沒有像汽車、個人電腦和顯示器產業那樣遇到嚴重的供應限制。疫情尚未結束，但世界各地的消費者繼續表現出對行動設備的需求以及在這些類別上消費的意願。5G設備的出貨量正在上升，尤其是隨著價格的下降，但我們繼續相信消費者還沒有專門為5G購買設備，他們購買是因為他們需要更換設備，而且在某些情況下是第一次使用智慧型手機。

隨著華為出貨量持續下滑，以及LG最近宣布退出智慧型手機業務，導致其餘廠商的市占率出現洗牌。最值得注意的是，小米在第二季首次升至第二名，將蘋果推至第三名。在華為和LG實力最強的市場(分別是大陸和美國)，企業搶市占率的機會不同。在美國，由於LG的離開，摩托羅拉、TCL和OnePlus的年成長率超出了近年來的水平。在大陸，小米、OPPO、vivo和蘋果繼續從華為的快速衰退中獲益。

IDC行動和消費設備追蹤研究總監Nabila Popal表示，過去幾季，市場之於蘋果的驚人成長的貢獻不容否認，華為在大陸高階市場市佔相當高，但由於其大幅衰退，蘋果仍然是此一領域消費者的最佳選擇。第一季蘋果已經在大陸800美元以上的價格區間中占據了 72%的市占，而華為則下降到了24%。這清楚地表明該市場的其他品牌尚未突破此價格區間。

Nabila Popal進一步指出，在全球範圍內，所有大陸品牌都在快速成長，小米本季出貨量創歷史新高，年成長率86.6%。另一個新星是realme，它在前10名中年成長最快，達到149%，四分之三以上的銷量來自大陸以外。隨著所有這些大陸品牌越來越關注歐洲、拉丁美洲、中東和非洲等地區，對於三星和市場其他品牌來說，競爭只會日益激烈。