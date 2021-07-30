封測龍頭日月光投控(3711)2021年第二季營運表現普遍優於預期，且對第三季及明年釋出樂觀展望，多家外資及投顧法人出具報告齊聲說讚，認為日月光投控營運成長後市明確，維持「買進」或「優於大盤」評等，目標價區間則自123～166元調升至128～189元。

在展望績優及內外資齊按讚下，日月光投控股價今（30）日開高後在買盤敲進下放量開飆，大漲8.26％至124.5元，再創上市新高價，截至午盤維持逾7％漲幅，領漲封測族群。不過，三大法人昨（29）日續賣超780張，本周迄今合計賣超2862張。

日月光投控29日線上法說釋出樂觀產望，執行長吳田玉表示，客戶封測訂單需求較預期更強，動能持續至2022年，看好下半年投控營收及獲利率將逐季提升，全年營益率提升幅度可望超越目標2.5～3個百分點的高標，明年首季營運亦將優於季節性水準。

吳田玉指出，目前長期服務協議已延伸至2023年，雖然重複下單及存貨控管狀況可能存在，但應屬於局部及暫時性現象，對整體業務動能影響有限。擴產則需考量整體及均衡供給永續性，預期供需狀況最快2023年才有機會達到平衡。

美系外資認為封測產能供給持續吃緊，有利於日月光投控持續提高平均售價（ASP），為毛利率繼續提升的關鍵催化劑，將2021～2023年每股盈餘預期調升11％、13.8％、12.1％，看好營收年複合成長率達10.4％、獲利達21％，維持「買進」、目標價自166元調升至189元。

歐系外資則認為，儘管獲利槓桿較晶圓代工廠低、且存有電子代工（EMS）毛利率較低風險，但日月光投控可透過平均售價上漲提升毛利率，營運後市仍看好，將今明2年獲利預期調升4％、7％，維持「買進」評等、目標價自145元調升至150元。

另一家美系外資指出，打線機台交貨期目前延長至1年、並未縮短跡象，日月光投控今年預計新增3500～4000台打線機，使全年資本支出增加15％至約20億美元，且不排除進一步調升可能性，對2022年半導體市況需求維持樂觀看法。

日系外資則認為，儘管擔心近期庫存調整可能影響定價優勢持續性，但狀況似乎比預期更「友善」，且數位創新將驅動長期發展趨勢，仍看好日月光投控業務結構後市，維持「買進」評等、目標價133元，認為後續仍有調升空間。

第3家美系外資認為，受惠物聯網設備需求強勁，封測業定價環境維持健康，為反應毛利率提升趨勢，對日月光投控維持「優於大盤」評等、目標價自123元調升至128元，但也指出智慧手機等通訊產品貢獻日月光投控約半數營收，需留意邏輯半導體上升周期可能提前結束。