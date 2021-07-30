智冠(5478)股東會通過每股配息6元，並完成董事改選；智冠科技董事長王俊博表示，這幾年數位娛樂服務發展非常快速，公司深耕數位遊戲、網路廣告行銷、金融科技三大事業群，整合集團網路服務的經驗與資源，以多角化經營方針發揮營運綜效，未來智冠除鞏固台灣市場，亦積極開發海外機會，以集團一站式互聯網服務及整合行銷優勢，加速東南亞市場布局。

智冠科技今天舉行股東會，王俊博表示，這幾年來看到數位娛樂服務的發展非常快速，為了持續提升公司的競爭力及影響力，我們深耕投入數位遊戲、網路廣告行銷、金融科技三大事業群，整合集團網路服務的經驗與資源，以多角化經營方針發揮營運綜效。

在數位遊戲事業群方面，母公司智冠遊戲經銷通路穩健成長，旗下MyCard數位點數平台廣泛串接各類型遊戲娛樂產品及數位服務加值應用，智冠更擁有超過2萬家實體合作據點，藉由綿密的經銷通路，提供最完整的遊戲發行資源與地面推廣服務，推升遊戲營運實績。

智凡迪亦持續紮根國際級遊戲營運行銷服務，聚焦遊戲客服、整合行銷、社群經營、電競賽事等專業領域，與美國、韓國、中國、香港知名遊戲公司攜手合作，今年更承接遊戲大廠NCSOFT手遊《天堂2M》客服項目，並擴大培養多語系服務團隊，全力接軌客戶需求；此外，智樂堂也持續精進遊戲美術創作，協助集團研發團隊及海內外遊戲商打造更具競爭力的美術視覺設計，發揮創意吸引玩家目光。

智冠集團今年在IP授權合作上也大有斬獲，旗下經典單機IP授權紫龍遊戲開發製作的全新手遊《天地劫》，今年3月在中國上市取得亮眼成績，不僅深受老玩家肯定，更成功引起新一代年輕玩家青睞，締造《天地劫》IP的全新高度，接下來遊戲也即將在台港澳市場推出，帶來更多授權貢獻；未來集團將循此模式積極推動《炎龍騎士團》等其他經典IP授權合作，為過往擁有龐大玩家粉絲的IP創作開創新機。

在新遊戲推出計畫部分，智冠子公司中華網龍今年將推出自製研發的MMORPG手遊《尋秦記》，後續還有《天子傳奇M》等作品與玩家見面；遊戲新幹線與弘煜科技聯合發行的手遊新作《風色幻想SP手機版》已於本月上市；在海外市場推展上，遊戲新幹線6月引進跨平台遊戲《流火之詩Ⅱ：燃》開啟東南亞營運服務，以及中華網龍旗下手遊《吞食天地M》也已授權中國並陸續於各遊戲平台上線。

至於金融科技事業群藍新集團近年來循序完成金融基礎建置，建立橫跨線上及線下支付發展布局，專注發展三大核心品牌服務「藍新金流」雲端代收代付、「ezAIO簡單收」實體商店多元收款與「ezPay簡單付」電子錢包，為網路業者、實體商店及消費者提供商務到日常所需之完整金融服務。

今天股東會通過109年財報及完成董事改選，109年合併營收72.68億元，稅後盈餘為9.44億元，每股盈餘為7.76元，寫下近10年獲利新高，新任董事也在董事會推舉由王俊博續任董事長。