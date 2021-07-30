我駐舊金山辦事處處長賴銘琪上月受邀出席僑胞活動致詞時，兩度自稱「我謹代表中國政府」，賴銘琪今天發表聲明坦言「口誤」，日前已分別向僑胞說明將注意改進，不會再犯。

北美洲台灣商會聯合總會於6月19日舉行第33屆年會晚宴及交接典禮，賴銘琪致詞說：「我謹代表中國政府向各位表示由衷謝意」；另外在恭賀新任總會長當選時表示：「我謹代表中國政府以及駐舊金山台北經文處，由衷恭喜張總會長。」

賴銘琪的聲明坦承，在肯定台灣商會團隊推動國民外交工作有成時，曾誤稱代表「中國」政府。對其口誤可能引起僑界疑慮深表歉意，日前已分別向僑胞說明將注意改進，不會再犯。他由衷感謝僑胞的善意提醒，並將虛心檢討相關錯誤，力求改善與精進。

聲明強調，賴銘琪處長投身外交工作32年，在國際間戮力爭取國家及人民利益，其「熱愛台灣的心從未改變、捍衛國家主權的堅定意志不容質疑」。賴銘琪及駐舊金山辦事處全體人員將秉持一貫熱誠，繼續服務僑胞，維護台灣國家利益；也竭誠歡迎各界人士繼續督促，不吝指正。