立委楊瓊瓔、市議員陳本添爭取前瞻計畫4000萬元，進行月湖路自來水老舊管線汰換及路面改善工程。（王文吉攝）

台中后里月湖路是連接公安路、后科路東西向的要道，因重車長年輾壓，加上地下自來水管線頻頻爆裂，路面品質堪慮。立委楊瓊瓔、市議員陳本添協調自來水公司、台中市建設局及內政部營建署納入前瞻計畫，核定4000萬元進行自來水老舊管線汰換及路面改善工程。

楊瓊瓔、陳本添30日邀請台中市養工處辦理會勘，向月湖路沿線的墩北里、墩西里、中和里及月眉里說明改善工程辦理情形，並要求配合自來水公司管線汰換工程盡快完成發包程序，力促月湖路前半段在今年底前完成改善，後半段至后科路於明年6月底前完成改善。

台中市養護工程處主任祕書蔡孟奇指出，月湖路每日有數以千計的汽、機車經過，許多大型車輛也會行經此路段，使得路面嚴重老化變形，加上自來水管線老舊漏水不時挖掘，使得道路品質每況愈下，居民陳情路面刨除重鋪。

楊瓊瓔聯手陳本添協調市府與水公司整合路平與管線開挖兩項工程，總經費約4000萬元，將進行老舊自來水管線汰換及2.2公里路面刨鋪，雖工程延後至明年6月底前完工，但可一次到位，避免路面沉陷，確保道路長期品質。

陳本添說，月湖路長年大小車輛輾壓，路面破損難免，而養護單位因缺乏經費，僅能採取小部分修補工法，影響行車安全。月湖路近20年來存在自來水管老舊問題，路面下漏水問題嚴重，除造成水資源浪費，也造成道路下沉。

楊瓊瓔指出，月湖路路面高高低低，東一塊補丁、西一塊凹凸，期望此工程一次解決路平、漏水和管挖頻繁問題，他也呼籲台中市府及其他路權管理單位未來除了編列年度路平專案預算，也要改善道路鋪面施工缺失，重質亦重量，才能維護用路人的安全。