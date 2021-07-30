台灣自來水公司30日舉行東會，董事長由現任董事長胡南澤續任，總經理職務則由現任副總經理李嘉榮陞任，已完成交接典禮。 台水指出，續任的胡董事長南澤，現年66歲，國立成功大學土木工程學系畢業、國立成功大學環境工程學系碩士。74年全國性公務人員高等考試環境工程類科及格、87年臺灣地區省（市）營事業機構人員第十二職等考試環境工程類科及格，於77至79年間奉經濟部甄試派赴西德研習自來水供應19個月，並參加考試院101年度高階文官培訓飛躍方案領導發展訓練班結業，自71年起即於台灣自來水公司服務，迄今已近40年，期間歷任工程師、課長、組長、副理、經理、總工程師、副總經理及總經理等職務，經基層職務歷練並逐步升任，處事穩健並熟稔自來水事業之工程及業務經營。

新任李總經理嘉榮，現年57歲，國立中興大學土木工程學系及嘉義大學企業管理學系碩士，79年特種考試臺灣省基層公務人員土木工程類乙等考試及格、79年專門職業技術人員高等考試土木工程技師及格，於75年1月進入本公司服務迄今35年，歷任工程師、課長、組長、副處長、處長、總工程師等職務，並自108年9月3日起擔任副總經理職務，經歷基層職務，並逐步升任各層職位，熟悉自來水事業工程及管理業務之經營，學、經歷均相當豐富，與胡董事長同樣自台灣自來水公司基層出身，近期之抗旱工作，李總經理亦積極投入，大力協助胡董事長共度難關。以其豐富歷練及管理經驗，相信在李總經理的努力之下，定能讓台水公司積極推動企業化經營管理提昇經營績效，使公司邁向改革新氣象。