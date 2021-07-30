28日採收當天，新市國小配合防疫規定施戴口罩、手部清消，有36名孩子前往收割，大夥看著光禿禿的稻田沒有感到失望，大家對於疫情期間仍可以收割感到歡喜（農會提供／戴上容新北傳真）

淡水區農會表示，因為今年量少，特別用傳統方式腳踩脫殼，學生們體驗得不亦樂乎。（農會提供／戴上容新北傳真）

淡水區新市國小校內有600平方公尺稻田，開放學生學習「食農課程」，未料，今年5月受疫情影響全台停課，孩子宅家學習，群鳥竟把稻田當作BUFFET吃光光，學生們於降級後28日前往收割，稻榖只剩下1成，校長陳佩芝幽默表示，「還以為自己種的是牧草」，但孩子們仍很歡喜，收割的稻米將做義賣。

新市國小校長陳佩芝表示，學校「食農教育」已有8年，校內幸運擁有600平方公尺面積稻田，每年由淡水區農會派員到校，指導高年級學生約160人，有機友善種植，並搭配其他課程像是與結語文學習，學習稻穗為題的新詩，滋養心田。

未料，今年碰上新冠肺炎疫情，三級警戒時，全台停課宅家學習，原訂6月要收割的季節大大延後，盡管疫情前，未雨綢繆的農會技術員指導學生掛上自製「老鷹風箏」嚇阻群鳥，仍不敵聰明鳥類的慧眼，2個多月疫情期間，群鳥把稻田當作BUFFET吃光光。

陳佩芝指出，28日採收當天，全校配合防疫規定施戴口罩、手部清消，有36名孩子前往收割，大夥看著光禿禿的稻田沒有感到失望，大家對於疫情期間仍可以收割感到歡喜，這也是成長的一環，有學生童言童語表示「以為自己眾牧草」，讓大家啼笑皆非。

淡水區農會指導員謝清標表示，因配合學校有機友善種植法，不使用掛網等，加上今年天氣較熱，稻穀提早成熟疫情延後收割，才造成鳥類吃光光窘況，往年學校可採收100多公斤，今年僅收到10多公斤差異甚大，然而今年因為量少，特別用傳統方式腳踩脫殼，學生仍不亦樂乎。