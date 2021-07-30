台股今(30日)受到航運股盤中翻黑落水，以及亞股走低影響，指數尾盤急殺，終場加權指數收在17247.41點，下跌155.4點，成交值5359億元，陽明、萬海收盤被打到跌停，晶圓二哥聯電則在外資大買以及大幅調高目標價激勵，帶量突破橫盤整理區，盤中一度逼近漲停，終場收在57.8元，拉出半根漲停。

台股開盤上漲11.96點，以17414.77點開出，開盤1分鐘指數隨即翻黑，早盤在平盤附近上下擺盪，之後受日韓港陸等亞洲股市走低，加上航運族群多空交單，賣壓出籠，股價翻黑下跌影響，指數震盪走低，尾盤跌破17300點，並一路往下探，跌逾百點。

貨櫃三雄原本開高，長榮、陽明、萬海分別開在145元、135元、250元，除陽明漲幅有4.25%，長榮、萬海則小漲，因近2天股價反彈大漲，賣壓出籠，長榮、萬海股價10點過後由紅翻黑，目前被關禁閉、每20分鐘撮合一次的陽明也在10點20分翻黑，萬海、陽明尾盤也一度被打到跌停223.5元，長榮也跌逾8%。

電子股以聯電表現最吸睛，聯電29日吸引外資買超16.5萬張，股價今持續勁揚，盤中一度來到59.9元，逼近漲停價60元，帶量突破整理2個月的平台盤整區，成交量也破66萬張；台積電一度傳出南科廠停產消息，後已予以澄清，台積電表示對營運無造成顯著影響，但股價表現相對弱勢，一度報下578元，跌5元。