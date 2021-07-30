台南市經發局主秘王俊博對於蘆竹溝反對太陽光電自救會澄清的情緒話，表示指會尊重網路意見，但不會曲解居民。（程炳璋攝）

北門蘆竹溝魚塭地位在台61線以西，原是台南市政府承諾暫停設置光電板的生態熱區，其中7.3公頃魚塭地因在承諾前已完成核定，設置已近完工，居民去年組成自救會抗議無效，放話寧放高階核廢料也不放光電板，遭網友詬病，自救會30日到市府前舉標語抗議，澄清「情緒話」卻遭轉移焦點。

南台灣大力推動發展太陽能光電，台南市沿海行政區覓地廣設光電板，不少魚塭地被政府列為「不利耕作地」，鼓勵廠商大量購地發展光電產業。

不料在居民與環保團體反對奔走下，政策膠著，台南市政府改口承諾台61線以西列為生態熱區，暫停開發光電，有廠商私下怒喊響應政策卻變冤大頭。

位在台61線以西的北門蘆竹溝，有7.3公頃部分土地在市府承諾前已完成核定，業者持續開工，居民組成自救會反對，眼見阻止不了，日前到台南市政府抗議時，放話「寧願放高階核廢料，也不放光電板」在網路上引起譁然。

台南市長黃偉哲在議會內面對台南市議員陳昆和質詢，也用這句話回懟，引發自救會不滿，蘆竹溝反對太陽能設置自救會會長邱佳敏30日帶著鄉親，到市府舉標語抗議，澄清情緒話被轉移焦點，貶抑鄉親維護土地環境的用意。

邱佳敏斥責政府強行在蘆竹溝魚塭地設置光電板，將生態熱區轉變解釋為「嚴重地層下陷的不利耕作地」，當初市府向上級申請的名目卻是「養殖用地」。

台南環保聯盟理事長黃安調強調，「高階核廢料」不是重點，而是村民們被政府逼急的情緒話，政府是以此作為設電場的藉口，藉機羞辱鄉親與環團。

台南市經發局主秘王俊博表示，儘管是養殖用地，一旦經認定是不利耕作地，仍可作地目變更，業者開工前已在當地舉辦多場說明會，可惜未達成共識。政府仍會要求業者要聽取居民、自救會訴求，持續溝通。另外，對於網友的討論意見，市府只能尊重，但不會用來曲解自救會與居民的意思。