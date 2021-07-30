北門蘆竹溝魚塭地位在台61線以西，原是台南市政府承諾暫停設置光電板的生態熱區，其中7.3公頃魚塭地因在承諾前已完成核定，設置已近完工，居民去年組成自救會抗議無效，放話寧放高階核廢料也不放光電板，遭網友詬病，自救會30日到市府前舉標語抗議，澄清「情緒話」卻遭轉移焦點。
南台灣大力推動發展太陽能光電，台南市沿海行政區覓地廣設光電板，不少魚塭地被政府列為「不利耕作地」，鼓勵廠商大量購地發展光電產業。
不料在居民與環保團體反對奔走下，政策膠著，台南市政府改口承諾台61線以西列為生態熱區，暫停開發光電，有廠商私下怒喊響應政策卻變冤大頭。
位在台61線以西的北門蘆竹溝，有7.3公頃部分土地在市府承諾前已完成核定，業者持續開工，居民組成自救會反對，眼見阻止不了，日前到台南市政府抗議時，放話「寧願放高階核廢料，也不放光電板」在網路上引起譁然。
台南市長黃偉哲在議會內面對台南市議員陳昆和質詢，也用這句話回懟，引發自救會不滿，蘆竹溝反對太陽能設置自救會會長邱佳敏30日帶著鄉親，到市府舉標語抗議，澄清情緒話被轉移焦點，貶抑鄉親維護土地環境的用意。
邱佳敏斥責政府強行在蘆竹溝魚塭地設置光電板，將生態熱區轉變解釋為「嚴重地層下陷的不利耕作地」，當初市府向上級申請的名目卻是「養殖用地」。
台南環保聯盟理事長黃安調強調，「高階核廢料」不是重點，而是村民們被政府逼急的情緒話，政府是以此作為設電場的藉口，藉機羞辱鄉親與環團。
台南市經發局主秘王俊博表示，儘管是養殖用地，一旦經認定是不利耕作地，仍可作地目變更，業者開工前已在當地舉辦多場說明會，可惜未達成共識。政府仍會要求業者要聽取居民、自救會訴求，持續溝通。另外，對於網友的討論意見，市府只能尊重，但不會用來曲解自救會與居民的意思。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。