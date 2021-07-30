城觀處長田飛鵬解釋，與工程包商解約的原因，是出於包商未積極施工，縣府已經給榆機會展延工期，但派工執行情況仍然不佳。(吳建輝攝)

現場情況緊張，民眾看不下去起身叫罵。(吳建輝攝)

說明會湧入許多民眾，但說明會現場民眾與縣府幾乎沒有交集，只能看藍綠議員在場上叫罵。(吳建輝攝)

彰化田尾城鎮之心計畫延宕疑雲越演越烈，日前遭民進黨民代痛批縣府不聞不問，要求縣府講清楚，30日上午縣府在田尾公所召開說明會，但說明會現場儼然成為藍綠民代廝殺戰場，雙方各說各話場面尷尬，有民眾氣憤起身抨擊，也有人無奈提早離席，究竟問題出在哪，怎麼解，誰該負責，在答案未明朗之前，苦得終究是無辜的田尾鄉親。

田尾城鎮之心是2018年由魏前縣長所申請核定計畫，2019年王惠美縣長上任後設計招標送營建署核定成案，同年2月開工，原定計畫在今年7月完工，但期間因公所反映排水、停車格、廁所設計等問題，陸續進行變更、展延等動作，導致施工至今已經超過500天，工程進度仍僅有45.88％。

城觀處長田飛鵬解釋，與工程包商解約的原因，是出於包商未積極施工，縣府已經給予機會展延工期，但派工執行情況仍然不佳，縣府一共發函3次要求廠商送趕工計畫，但皆未提送，後面包括工程材料、計畫送審共有15次未提送，17項審退未再送，不得不依採購法在今年6月23日終止合約，並不排除將依規定求償損失。

由於不斷的暫緩施工、包商的工程進度也不太正常，直到，縣府還收到包商寄來的存證信函要求終止合約；田尾鄉代表許淑美痛批，今年春節才完成縣府要求的臨時停車場，還有只蓋一層樓的廁所，今年3月起幾乎就沒有再動工，縣府、公所沒有負起監督責任，不聞不問，幾億元的工程放著擺爛，真的令人痛心。

議員江熊一楓痛批縣府城觀處任人擺布，應該要追究包商責任，還強調縣府、公所根本沒有發現問題，都是他跟許淑美代表接到鄉民陳情，要求縣府說明才讓事情曝了光；前鄉長也是現任議員劉淑芳也表示，問題已經產生如何解決比較重要，希望縣府能拿出魄力，該怎麼辦就怎麼辦！

由於現場藍綠議員吵成一團，民眾看不下去加入戰局，互相叫囂場面肅殺，最後由議員黃盛祿出面制止，呼籲大家一起看向未來，如何讓田尾繼續往前走才是重點。

處長田飛鵬最後做結論表示，大型遊具確定刪除，改為草皮區，可提供公所彈性使用，目前已完工的包括百景園溫室、多功能廣場、入口廣場、人行步道皆已完工，第二、第三停車場也已經完工使用中，今天建築師會將重新設計的書圖送到縣府，將用剩餘的4300萬元，在8月2日前上網招標，預計能在年底前完工。