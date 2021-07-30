海悅(2348)今日除權息，每股配息7元、配股1元，開盤參考價90.5元，台灣本土疫情趨緩，公司手上代銷建案多，業績動能十足，今日股價開高後，一度衝上97元，在填息路上狂奔，尾盤漲幅約3.5%。

台灣疫情突然在5月中旬變得嚴峻，來客數瞬間急凍，不過房市需求只是遞延發酵，宣布降級後，來客數逐漸回溫，海悅代銷本業早已布局全台，之前代銷建案因疫情延後，預計下半年將進場銷售的建案總銷金額將高達950億元。

海悅指出，短期房市雖然受疫情衝擊難免，不過，在低利率時代下，首購與首換仍屬剛性需求，預期買氣不會受到疫情影響而消失。若由歐、美地區疫情逐步解封後來觀察，建築工業市場需求即持續拉高即可見，尤其美國在疫苗施打率提升後，6月消費者信心已創下16個月新高，房地產交易市場明顯熱絡。

海悅去年財報認列鉅陞建設(聯陞持有100％的子公司)業外投資收益1.04億元，轉投資收益的現金股利將於7月入帳，公司日前發行的12億元甲種特別股，目前認購踴躍，亦將在9月中下旬募集完成。