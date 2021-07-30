「證件妹」吳佳穎、「媽媽選手」田家榛攜手晉級女子25公尺火藥手槍決賽，來到8強決賽面臨殘酷淘汰，吳爸、吳媽用手機全程緊盯賽況；田家榛最先被淘汰，拿下第8，吳佳穎最終也只拿到第5，雖無緣獎牌，仍創下奧運生涯最佳成績。

吳佳穎先前在女子10公尺空氣手槍資格賽拿下總分573分，列第14名，無緣晉級決賽，但昨天與田家榛連袂再戰女子25公尺火藥手槍慢射項目，暫居第14、第10名。

今天上午比快射，吳佳穎取得295分，兩階段加總584分，名列第7，挺進前8強。吳家父母表示，25公尺項目並不是佳穎的強項，但這次在東奧是女兒近幾年來表現比較好的一次，真的進步很多，很高興。

吳佳穎是在高一喜愛上射擊，幾乎自行摸索，也沒正式拜師，後來花錢找教練指導，只上過兩次十幾堂課，吳曾在夜市攤位射汽球，幾乎拿光所有獎品，讓攤商都快哭了。吳媽說，吳佳穎在奧運主攻10公尺射擊項目，通常25公尺是有時間才會練，今天真的打得太好了，表示她有在努力。