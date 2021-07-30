台中市環保局強調，接獲3件陳情，將持續加強取締噪音車輛。（台中市議員羅廷瑋提供／盧金足台中傳真）

台中市南區與南屯交界13期重劃目前有許多道路尚未實際開放通行，變成許多車友的賽車競速或是練習的空間，台中市議員羅廷瑋30日表示，常有車友聚會於此地，許多住戶對於夜間聚會所產生的噪音不堪其擾，環保局強調，接獲3件陳情，將持續加強取締噪音車輛。

南區多了一處賽車空間？羅廷瑋說，台中市噪音車問題困擾市民許久，改裝噪音車經常利用夜間時間出來擾人清夢，民眾苦不堪言，有時還有針頭等等物品掉落在路邊，地方憂心成治安死角。

羅廷瑋表示，他在議會要求市府引進科技執法器材，今年陸續上路開始執法，台中市截至6月底為止總共執行了54場次，可據以開罰35件、無法開罰但有噪音疑慮可通知到檢55件，目前為止還有待加強稽查力度。

他指出，目前台中市政府因為科技執法的器材有限，僅能以移動式的方式執法，未來會要求市府添購更多的器材，在熱區規劃固定、常態式的執法地點，徹底解決飆車噪音問題。因此，羅議員也呼籲噪音車輛切勿再心存僥倖，執法只會越來越嚴格，政府與民眾對於噪音車也絕不容忍。

環保局指出，今年曾接獲民眾透過1999陳情南區賽車場噪音問題共３件，查該賽車地點是屬「台中市第13期市地重劃工程第三標」工區，因重劃區尚未完成配地交地作業，現由市府地政局權管，屬未開放空間。

地政局陸續加強工區周邊路口圍設相關阻隔設施及增設告示牌禁止民眾任意進入，以遏制賽車行為；另外，環保局後續將於週邊道路執行聲音照相科技執法，持續加強取締噪音車輛。

環保局強調，為加強車輛噪音防制，除了結合市府警察局及交通部監理單位辦理「環、警、監聯合稽查」作業外，配合環保署今年起，施行機動車輛行駛噪音管制標準，環保局於民眾住宅密集區、陳情熱點不定期、不定時架設聲音照相科技執法設備，以杜絕深夜車輛噪音擾亂民眾安寧。

環保局共租賃8套移動式聲音照相設備，全年度規劃200場以上的聲音照相執法量能，有關議員關心執法量能議題，環保局已積極盤點可用經費擴充執法量能，預計9月後將可再增加200場次，達到400場次以上的量能，冀望有效減少深夜機動車輛行駛噪音。