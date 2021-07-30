台中市議員吳敏濟接獲明山社區住戶陳情，邀集相關單位會勘解決路坍牆倒問題。（王文吉攝）

台中市外埔區水美里明山社區巷道坍塌、圍牆傾倒，住戶無力負擔修復費用，市府公所多次拒絕修復路基及駁崁。市議員吳敏濟30日邀集相關單位會勘，呼籲政府以公共安全為重，不要拘泥形式，以免釀成嚴重災害難以挽回。

水美里長劉俊樑代表住戶表示，明山社區興建於1996年，距今已經25年，已找不到建商負責，當地於2019年就出現巷道龜裂、圍牆倒塌情形。區公所現勘後，以私有土地為由拒絕修復，幾年下來情況愈來愈嚴重，路基不斷淘空下陷，圍牆傾倒長度近20公尺。

水美里長劉俊樑說，明山社區住戶大多是上班族，要不是負擔不起數百萬元的工程費用，也不會向市府反映了。

出席會勘的建設局正工王俊傑與區公所之前所持的理由相同，鑑於當地為私人社區的自設巷道，不是市養道路，由市府代為施工有相當大的困難。

吳敏濟則指出，政府基於公共安全及公共利益，出資代為施工的例子不勝枚舉，例如距離明山社區僅100公尺的天下一家社區，與中華民國農會牧場交界處，於2013年因颱過境強降雨導致土石流，災害現場也是屬於私有土地，幾經協商之後，最終仍由市政府出面修築擋土牆。

吳敏濟說，明山社區也與該牧場相鄰，基於相同的地質與風險，政府應以社區居民的安全為重，不要拘泥形式，以免災害不斷擴大到難以挽回的地步。

會勘協商做成結論，由政府提供明山社區土地產權所有人資料，由里辦公室進行同意書蓋章。因該巷道為開放道路，盼市府代為修復路基和駁崁，至於倒塌的圍牆，居民願意自行負責。